Граффити, падение козырьков и трубы: на что жители Петербурга жалуются Смольному в этом году

Жители Петербурга к 8 сентября оставили городским чиновникам свыше 15 тысяч жалоб на проблемы ЖКХ. Горожан беспокоят протечки труб, дырявые крыши и запаздывающий капитальный ремонт.

Больше всего сообщений поступило о плачевном состоянии фасадов. Еще 1620 раз петербуржцы пожаловались на протечки крыш, выявленные после недели дождей. В категории «водоснабжение» висит 476 жалоб. Одна из заявок отправлена жительницей дома на Ботанической улице. Женщина попросила устранить следы течи неизвестного происхождения, пока из-за не нее по всему дому не распространился грибок.

«Появление данной течи может привести к образованию грибка на стене (возможно, уже и имеется), что опасно для жизни и здоровья, так как грибок может распространиться в квартиру», — пишет жительница.



Не лучше обстоят дела и в категории «благоустройство»: 1889 жалоб посвящены рекламе сомнительных услуг, граффити и незаконным вывескам. Чиновники при этом могут отреагировать «фейковым» отчетом о проделанной работе. Так, на проспекте Ветеранов одно и то же граффити коммунальщики якобы стерли несколько раз.

«Целый год шла работа по удалению граффити, присылали фейковые отчеты, направляли гарантийные письма! Но за целый год так и не убрали граффити, хотя там работы на 5 минут», — отметил заявитель.

Стоит отметить, что за время губернаторства Александра Беглова коммунальщики не демонстрировали рвения к работе, чем заинтересовались даже в Москве. СМИ тем временем подсчитали, что в этом году Фонд капремонта не успеет сделать план.