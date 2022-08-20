После ареста Харлашкина СМИ не исключают, что своих мест лишатся другие чиновники

Профильные органы арестовали бывшего главу «Метростроя» и вице-губернатора Ленобласти Сергея Харлашкина по делу о банкротстве организации. Аналитики ранее рассказывали о его связях с «курортной мафией». Они предполагают, что это задержание - сигнал для других чиновников в Смольном, чтобы они придерживались «генеральной линии» губернатора Беглова. Не исключено, что после случившегося профильные органы проверят ряд чиновников, и они покинут свои кабинеты.

Среди «претендентов» могут оказаться глава Жилкома Олег Зотов и управляющий Комблагом Василий Пониделко. При их управлении прошлой зимой в городе наблюдался снежный коллапс. Наиболее вероятно, в предстоящем сезоне ситуация повторится. На это указывают поздние сроки закупки спецоборудования.

Стоит отметить и экс-главу Комитета по транспорту Смольного Кирилла Полякова. Город провалил транспортную реформу. Более того, в городе постоянно фиксируют ДТП. В некоторых случаях автобусы возгораются. Если ситуация не нормализуется, правоохранители могут проверить деятельность ведомства.

Вопросы могут возникнуть к руководителю КИО Леониду Кулакову. Как сообщали СМИ, он может участвовать в коррупционных схемах с льготными квартирами.

Важно отметить и деятельность главы Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Валерия Пикалева. Январь 2022 года начался с мусорной реформы. Однако она была недоработанной и нанесла урон экологической ситуации в регионе.

Руководитель Комздрава Дмитрий Лисовец также может попасть в поле зрения правоохранителей. Несмотря на то, что пандемия длится уже долгое время, власти не выработали механизмов по сдерживанию заболеваемости. Получить помощь могут далеко не все горожане.

Деятельность КГИОП в последнее время вызывает все больше вопросов. Организация Сергея Макарова нередко ускоряет снос исторических зданий. Это уже зафиксировали в СК РФ.

Таким образом, в ближайшее время представители Смольного могут уйти со своих постов. Им остается надеяться только на лояльность губернатора Александра Беглова. Однако он не всесилен.