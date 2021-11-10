Назначили нового главу комитета

От перестановки мест чиновников результат их работы, как правило, не меняется. Остаются те же проблемы, которые пытаются решать новые действующие лица. В каких-то случаях удается добиваться положительных сдвигах, в других – все остается на прежнем уровне.

«Питерец.ру» сообщает, что новым руководителем комитета по природопользованию назначен Александр Герман. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Беглов.

Герман уже приступил к выполнению своих должностных обязанностей. До этого он работал заместителем главы комитета имущественных отношений, а еще раньше трудился в рядах правоохранительных органов.

У этого чиновника хороший послужной список. Так что назначение на пост руководителя в структуре Смольного не стало неожиданностью. Посмотрим, как Герман проявит себя на новом посту. В городе немало проблем в сфере природопользования.