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Питерец.ру » Политика » Назначили нового главу комитета

Назначили нового главу комитета

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gov.spb.ru
В Петербурге появился новый руководитель комитета по природопользованию

От перестановки мест чиновников результат их работы, как правило, не меняется. Остаются те же проблемы, которые пытаются решать новые действующие лица. В каких-то случаях удается добиваться положительных сдвигах, в других – все остается на прежнем уровне.

«Питерец.ру» сообщает, что новым руководителем комитета по природопользованию назначен Александр Герман. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Беглов.

Герман уже приступил к выполнению своих должностных обязанностей. До этого он работал заместителем главы комитета имущественных отношений, а еще раньше трудился в рядах правоохранительных органов.

У этого чиновника хороший послужной список. Так что назначение на пост руководителя в структуре Смольного не стало неожиданностью. Посмотрим, как Герман проявит себя на новом посту. В городе немало проблем в сфере природопользования.

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