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Питерец.ру » Общество » Район гидрографической службы Финского залива получил свою эмблему

Район гидрографической службы Финского залива получил свою эмблему

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
Район гидрографической службы Финского залива получил свою эмблему

Утверждена геральдическая эмблема для военной формы одежды военнослужащих района гидрографической службы Финского залива, входящего в состав Ленинградской военно-морской базы.

Элементами эмблемы стали маяк (элемент флага гидрографических судов), земной шар (символ единства и значимости выполняемых задач), якорная цепь (символ безопасности и морской службы), восьмилучевая звезда (символ путеводности и навигации), кораблик адмиралтейства (элемент эмблемы Ленинградской военно-морской базы) – символизируют особенности функционального предназначения и специфику выполняемых задач.

Военнослужащие и гражданский персонал района гидрографической службы Финского залива обеспечивают безопасность судоходства и кораблевождения в акватории Большого корабельного фарватера от Санкт-Петербурга и до Государственной границы Российской Федерации. В зоне ответственности района более 200 морских навигационных средств, включая автоматические и обитаемые маяки, буи и иные знаки.

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