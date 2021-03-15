Район гидрографической службы Финского залива получил свою эмблему

Утверждена геральдическая эмблема для военной формы одежды военнослужащих района гидрографической службы Финского залива, входящего в состав Ленинградской военно-морской базы.

Элементами эмблемы стали маяк (элемент флага гидрографических судов), земной шар (символ единства и значимости выполняемых задач), якорная цепь (символ безопасности и морской службы), восьмилучевая звезда (символ путеводности и навигации), кораблик адмиралтейства (элемент эмблемы Ленинградской военно-морской базы) – символизируют особенности функционального предназначения и специфику выполняемых задач.

Военнослужащие и гражданский персонал района гидрографической службы Финского залива обеспечивают безопасность судоходства и кораблевождения в акватории Большого корабельного фарватера от Санкт-Петербурга и до Государственной границы Российской Федерации. В зоне ответственности района более 200 морских навигационных средств, включая автоматические и обитаемые маяки, буи и иные знаки.