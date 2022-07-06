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Питерец.ру » Общество » Камнем по голове: в Петербурге прохожий чудом уцелел под камнепадом на Большой Конюшенной

Камнем по голове: в Петербурге прохожий чудом уцелел под камнепадом на Большой Конюшенной

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Опубликовал: miron
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Мужчину спас козырек над входом в магазин.

Прогулка по ночному Петербургу едва не обернулась травмой для мужчины. С фасада дома на Большой Конюшенной обвалилась штукатурка. Ее задержал навес, под которым находился прохожий. Случаи падения частей фасада с исторических зданий стали настолько привычными, что горожане составили карту, на которой они отмечены. Итогом некоторых стали травмы, а также порча личного имущества.
Очередной случай падения частей фасада произошел по адресу: Большая Конюшенная улица, дом 10 (пасторский флигель Немецкой лютеранской церкви св. Петра). Здание построено в конце XVIII - начале XIX в. веков как одноэтажное, в последующие годы было надстроено до 5 этажей с мансардой. В 2001 году здание включено в перечень объектов, представляющих культурную ценность.
В годы Первой мировой в здании работало Эстонское общество помощи жертвам войны, а в советское время – шахматный клуб городского совета ДСО «Спартак». Сейчас данная постройка, как и вся прилегающая территория, используется с точки зрения туристического потенциала. Старинные дома заняты отелями, бутиками и общепитом.
Однако, как объекты, представляющие историческую ценность, они подлежат сохранению. И эта задача не всегда успешно реализована. Так, мансарда десятого дома уже давно обтянута строительной сеткой. Тем не менее это не спасает фасад от обрушения. Ранее сообщалось о пожаре в пабе на углу Большой Конюшенной и Невского проспекта. Возгорание тушили 2 пожарных расчета.
Особую обеспокоенность градозащитников вызывает Конюшенное ведомство. Архитектурный ансамбль расположен между Конюшенной площадью, завершающей Большую Конюшенную улицу, и рекой Мойкой. Все объекты вместе образуют своего рода квартал. Однако, в отличие от кипящей жизнью улицы, здание Конюшенного ведомства вот уже более 10 лет как закрыто для посещения.
Последние арендаторы покинули исторический ансамбль в 2010 году. Предполагалось, что благодаря инвестору здание станет роскошным отелем, который будет привлекать еще больше туристов. Однако этого не произошло: уже начатые работы заморозили, а концепцию сменили на более близкую для горожан – общественное пространство. Ее также хотели воплотить на средства инвесторов, однако все предложенные проекты по каким-то причинам забраковали, а в 2020 году публичные обсуждения реконструкции свернули.
В прошлом году на здание претендовал московский инвестор ГК «Киевская площадь», специализирующийся на рынках и общепите. Конюшенное он рассчитывал получить по программе льготной аренды «Рубль за метр». В начале текущего года прошли торги на право арендовать здание именно на таких условиях. Победителем стала фирма, которую заподозрили в связях с московским интересантом.
При этом анонсирован проект реконструкции Конюшенной площади. Здесь собираются развернуть общественное пространство «Ведомство». Работы произведет группа «Ярд» - один из инвесторов, ранее претендовавших на здание бывших императорских конюшен. Сообщалось, что проект станет первым этапом реконструкции всего квартала Конюшенного ведомства. Однако при сложившихся обстоятельствах дальнейшая судьба непосредственно здания Конюшенного ведомства все еще не ясна.

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