Они спасают своей кровью

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня в мире отмечают День донора. Петербург тоже участвует в этом мероприятии. В 2022 году этот день проходит под лозунгом спасения жизней. В городе на Неве с 9 до 13 часов будет работать станция переливания крови.

Желающие внести свой вклад в спасение людей могут принять участие. Причем сделать это можно без предварительно записи. Еще в КДЦ «Московский» будет организована игра «Что? Где? Когда?», которая будет посвящена донорству. Ну а вечером в Петербурге состоится награждение почтенных доноров РФ и Петербурга.

Донорство – это очень важная миссия. Своими действиями эти люди спасают жизни тех, кто нуждается в крови. В каких-то случаях именно своевременное переливание становится критически важным моментом.