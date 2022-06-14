ента новостей

13:49
В Ленобласти задержали мужчину, устроившего забег со стрельбой
13:44
Они спасают своей кровью
11:34
Зять Беглова нацелился на создание туристического сектора в Лисьем Носу
10:10
Мошенники перестали охотиться за картами?
08:57
У Камчатки большие планы
00:00
Александр Беглов принял баскетбольный «Зенит»
13:41
Какой отпуск считается идеальным?
13:13
Путин затронет тему санкций
08:30
Поздравил с Троицей
00:47
Продолжаются споры вокруг назначения Гильермо Абаскаля в московский «Спартак»
17:00
Александр Шестаков назвал поставленные перед Ассоциацией предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности задачи амбициозными
16:45
В Лениобласти стартовали сборы с укладчиками парашютов авиационных соединений и воинских частей ЗВО
16:42
Ленобласть получила новые гранты президента
16:35
Зять петербургского губернатора удовлетворит собственные интересы в строительстве кластера в "Горской"
13:07
В Ленобласти мужчину обвинили в изнасиловании пасынка-подростка
12:50
В Ленобласти 10-летний мальчик выпал с 4-го этажа
09:44
Не убивайте летучих мышей
08:55
Роботов нужно дорабатывать
08:32
Ключевая ставка стала еще ниже
23:37
«Ленинградец» разгромил «Волну»: Сергея Кирьякова можно поздравить с тренерским успехом!
21:20
Петербург глазами создателя: пять любимых мест императора
17:35
Почему китайские военные самолеты «играют в цыплят» с союзниками США — и почему они делают это сейчас
17:24
В Ленинградском объединении ВВС и ПВО Западного военного округа завершились тактические учения радиотехнических подразделений
14:13
В Сертолово обнаружили склад боеприпасов и наркотические вещества
14:09
Полицейские задержали кроссовер с «мигалками» сомнительного происхождения
13:47
В центре Петербурга задержали мужчину, причастного к совершению преступлени
13:14
Петербуржцы бьют тревогу: подрядчики Комблага уничтожают яблоневый сад в Зеленогорске
13:02
В центре Петербурга молодая девушка прыгнула с 6-го этажа и погибла
12:47
Корабелка провела совещание представителей школ-участников проекта «инженерные классы»
12:36
На КАД с Пулковским шоссе на месяц ограничат пропускную способность одного из съездов
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Они спасают своей кровью

Они спасают своей кровью

0
12
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
В Петербурге тоже уделяют внимание донорству

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня в мире отмечают День донора. Петербург тоже участвует в этом мероприятии. В 2022 году этот день проходит под лозунгом спасения жизней. В городе на Неве с 9 до 13 часов будет работать станция переливания крови.

Желающие внести свой вклад в спасение людей могут принять участие. Причем сделать это можно без предварительно записи. Еще в КДЦ «Московский» будет организована игра «Что? Где? Когда?», которая будет посвящена донорству. Ну а вечером в Петербурге состоится награждение почтенных доноров РФ и Петербурга.

Донорство – это очень важная миссия. Своими действиями эти люди спасают жизни тех, кто нуждается в крови. В каких-то случаях именно своевременное переливание становится критически важным моментом.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

20-04-2021, 19:22
Более 1000 пациентов спасут петербургские доноры
17-11-2020, 13:47
Чиновники поделятся кровью
15-10-2020, 12:13
Городская станция переливания крови Санкт-Петербурга получила «Знак качества»
15-04-2019, 11:13
В Смольном пустят кровь
7-04-2021, 15:44
Молодежь Петербурга отметит Национальный день донора
9-11-2021, 16:02
XVII «Городской молодежный день донора» стартует в Санкт-Петербурге

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
159
8-06-2022, 13:56
В Ленобласти иномарка сбила троих подростков
0
172
8-06-2022, 13:51
В Пушкине иномарка сбила 11-летнюю девочку
0
148
8-06-2022, 13:43
На Васильевском острове иномарка сбила велосипедиста
0
161
8-06-2022, 12:38
В центре Петербурга иномарка сбила пенсионерку
Наверх