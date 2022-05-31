Футбол в голодном городе: фильм про игру в Ленинграде 42-го приурочили к годовщине легендарного матча

В картине появились как известные футболисты, так и обычные энтузиасты. Главное для авторов – заинтересовать молодежь этой историей.



31 мая 1942 года состоялся футбольный матч между командами «Динамо» и Ленинградского металлического завода им. И.В. Сталина - команды Н-ского завода (так его называли из-за сохранения режима строжайшей секретности во времена Великой Отечественно войны). Казалось бы, ну футбол и футбол, что такого?! Но, матч провели в блокадном Ленинграде, где люди не первый месяц умирали от голода. И в первую очередь игра прошла, чтобы показать, что город жив, а люди не отчаялись. Матч закончился со счетом 6:0 в пользу «Динамо», но никто из присутствующих на поле не чувствовал себя раздавленным: то, что в этот день мужчины смогли выйти и сыграть в мяч - уже было большой общей победой.

Сценарист фильма Алексей Дунаевский подчеркивал, что блокадники играли из последних сил. Все они с трудом стояли на ногах от голода и утомительной 12-часовой рабочей смены. А ведь оставшиеся в Ленинграде динамовцы во время блокады служили в милиции, где порой по 20 часов выслеживали преступников.

Киностудия «Ленфильм» завершила съемки документально-игрового фильма «Блокадный футбол» о легендарном матче в апреле. Съемки проходили на стадионе «Адмиралтеец».



Реконструкция матча – самый сложный этап в съемках, - отметил режиссер Вагенак Балаян. - Мы привлекли не просто актеров, а актеров из Театральной футбольной сборной Петербурга, однако играют они не как мастера спорта СССР по футболу в довоенные годы, и это проблема. Но мы выйдем из положения крупными планами.

Честно говоря, когда я соглашался на съемки в фильме, то не знал, что моя команда проиграет с таким разгромным счетом, - признался Игонин. - Даже ради искусства проигрывать неприятно, тем более что «моим» пришлось пропустить не шесть мячей, а 30, чтобы снять крупные планы.

Хорошо, что эти слова не слышал экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин. Он исполнил роль лидера заводчан Ивана Смирнова, и даже понарошку проигрывать ему не понравилось.7 июня 1942 года, между прочим, состоялся матч-реванш, который завершился уже ничьей - 2:2. И эти две игры нельзя рассматривать отдельно, они вместе рисуют драматическое положение Ленинграда того времени. Режиссер признался, что больше всего ему хочется заинтересовать фильмом молодое поколение.Фильм «Блокадный футбол» - очередное доказательство, что Великая Отечественная продолжает волновать умы современных кинематографистов. Причем далеко не всегда на первый план выходит сама война. В фильме «Первый Оскар», вышедшем перед Днем Победы, главную скрипку играет подвиг документалистов, которые не щадили себя, стремясь достовернее отразить происходящее на их глазах. А несколькими годами раньше свет увидел «Ржев», где баталии затмевают разговоры советских мужиков. Эта картина основана на книге фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». Он отлично знал, о чем беседуют в окопах на передовой. Многое в его произведении было взято из жизни, главный герой Евгений Пригожин – ротный, который осмелился нарушить приказ, чтобы спасти хотя бы часть своих подчиненных, был реально существующим офицером Красной Армии. Его внук - петербургский бизнесмен Евгений Пригожин - помог экранизации состояться, чтобы почтить память своего героического деда.А в картине «Калашников» сюжет крутится вокруг легендарного конструктора, который во время Великой Отечественной только начинал свой путь изобретателя. Но все эти люди: операторы, колхозники, инженеры и футболисты работали не покладая рук, чтобы их страна победила. И только благодаря их общему упорству и стойкости, «Блокадный футбол» смог добраться до зрителя в годовщину того знаменательного для Ленинграда матча. Премьера фильма состоялась сегодня, 31 мая, на «Ленфильме».