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Питерец.ру » Общество » Что мешает заснуть

Что мешает заснуть

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Некоторые «способы быстрого засыпания» оказались бесполезными

«Питерец.ру» отмечает, что люди порой сталкиваются с проблемой со сном. Кто-то не может быстро уснуть, в результате чего ищет способы, которые помогут эффективно бороться с этим.

Однако некоторые популярные рекомендации являются сомнительными. Например, употребление небольшого количества алкоголя может немного успокоить. Но на сон это положительно не повлияет. Наоборот, человек может утром встать неотдохнувшим.

Включенный телевизор – тоже далеко не лучший рецепт. Свет от экрана будет препятствовать выработке мелатонина. Нехватка этого гормона может привести к бессоннице.

Рекомендация обязательно ложиться до 22 часов подходит не всем. Если организм не готов ко сну, не нужно его заставлять. Лучше уделить больше внимание вопросу освещенности спальни, а не времени отбоя.

Нужно быть аккуратнее и с теплым молоком. Выпитая на ночь жидкость может пробудить вас среди ночи для похода в туалет. Горячий шоколад – из этой же серии. В нем содержится кофеин, который не успокаивает, а бодрит.

Какими же рекомендациями тогда нужно пользоваться? Во-первых, перед сном устраните источники освещения. Во-вторых, оставьте гаджеты за 2 часа до отхода ко сну. В-третьих, вам помогут ритуалы, которые вы проделываете перед тем, как лечь спать.

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