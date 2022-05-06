Что мешает заснуть

«Питерец.ру» отмечает, что люди порой сталкиваются с проблемой со сном. Кто-то не может быстро уснуть, в результате чего ищет способы, которые помогут эффективно бороться с этим.

Однако некоторые популярные рекомендации являются сомнительными. Например, употребление небольшого количества алкоголя может немного успокоить. Но на сон это положительно не повлияет. Наоборот, человек может утром встать неотдохнувшим.

Включенный телевизор – тоже далеко не лучший рецепт. Свет от экрана будет препятствовать выработке мелатонина. Нехватка этого гормона может привести к бессоннице.

Рекомендация обязательно ложиться до 22 часов подходит не всем. Если организм не готов ко сну, не нужно его заставлять. Лучше уделить больше внимание вопросу освещенности спальни, а не времени отбоя.

Нужно быть аккуратнее и с теплым молоком. Выпитая на ночь жидкость может пробудить вас среди ночи для похода в туалет. Горячий шоколад – из этой же серии. В нем содержится кофеин, который не успокаивает, а бодрит.

Какими же рекомендациями тогда нужно пользоваться? Во-первых, перед сном устраните источники освещения. Во-вторых, оставьте гаджеты за 2 часа до отхода ко сну. В-третьих, вам помогут ритуалы, которые вы проделываете перед тем, как лечь спать.