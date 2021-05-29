Не можешь уснуть? Воспользуйся советами сомнолога

Традиционный рецепт по борьбе с бессонницей – считать овечек – знаком нам с самого детства. Проблема в том, что он не всегда работает. Продолжая процесс всю ночь и досчитав до какого большого числа, ты банально встаешь и идешь утром на работу.

«Питерец.ру» отмечает, что сомнолог Людмила Коростовцева дает практические советы, помогающие людям уснуть. Во-первых, это вечерний ритуал, который человек проделывает за 1-1,5 часа до сна. Специалист рекомендует вам сформировать определенный алгоритм действий и повторять его ежедневно. Во-вторых, следует найти для себя наиболее удобную позы для сна. Здесь нет универсального рецепта, поскольку все индивидуально.

Также существуют специальные техники, позволяющие быстрее заснуть. Например, не лежите просто так больше 30 минут. Если сон так и не приходит, встаньте и переключитесь на что-то другое. Посидите в кресле, послушайте спокойную музыку, почитайте. Такое переключение нередко притягивает сон.

Если вас одолевают тревожные мысли, запишите их. Когда вы переносите свои страхи на бумагу, вам становится гораздо проще от них избавиться. Еще попробуйте тактику удлиненного выхода. Это успокаивает нервную систему, после чего бессонница может отступить. Используйте те средства, которые окажутся наиболее эффективными в вашем случае.