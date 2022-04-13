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Питерец.ру » Общество » Поздний отход ко сну может быть невреден

Поздний отход ко сну может быть невреден

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47
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
dormeo.ee
Сомнолог высказал точку зрения относительно позднего отхода ко сну

Согласно традиционной точке зрения, поздний сон вреден. При таком режиме нарушается выработка «ночных» гормонов, что негативно сказывается на здоровье человека. Однако сомнолог Роман Бузунов имеет свой взгляд на эту ситуацию.

По мнению специалиста, поздний отход ко сну вполне допустим. При такой ситуации у человека тоже может происходить выработка необходимых гормонов. Это возникает при условии четкого режима. Человек ложится в определенное время и спит нужное количество часов.

Например, ложится в час ночи, а встает в 8 утра. Организм адаптируется под такое расписание. С помощью режима сна и нужной освещенности вы помогаете мозгу перестроиться. Мелатонин все равно будет вырабатываться.

«Питерец.ру» отмечает, что многие исследователи высказываются в пользу раннего отхода ко сну – до 23 часов. Бузунов же делает основной акцент на соблюдении режима.

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