Водное шоссе: попасть из Петербурга в Кронштадт можно будет на скоростных катамаранах

Водный транспорт с каждым годом здесь набирает обороты. Очередным этапом его развития станут регулярные рейсы до Кронштадта по Финскому заливу.

Санкт-Петербург и Кронштадт планируют соединить по воде с помощью скоростных катамаранов, разработанных специально под акваторию Финского залива. Уникальные корабли смогут развивать скорость до 60 км/ч и перевозить до двухсот человек.

Главной задачей является связать центр Питера с музейно-историческим парком «Остров фортов». В прошлом году водный транспорт по этому направлению после десятилетнего простоя запустили, маршрут заработал, и с помощью «Метеоров» за сезон перевезли 23 тысячи пассажиров. Но к 2025 году число потенциальных клиентов должно вырасти до 200 тысяч, и нынешний «флот» попросту не справится с таким наплывом посетителей. Пришлось разрабатывать варианты.

- При проектировании катамаранов учитывались особенности эксплуатации в условиях акватории Санкт-Петербурга и выхода в Финский залив, - рассказали в пресс-службе «Острова фортов». - Их уникальность заключается в совмещении свойств речного судна с низким волнообразованием и прибрежного судна с повышенными мореходными качествами. Они смогут проходить под сводами мостов.

Суда подобного типа в новейшей истории РФ в серии не выпускались. Панорамное остекление, продуманная планировка, включая условия для передвижения маломобильных групп населения, уникальные возможности смотровой площадки при движении на низких скоростях на открытой верхней палубе – все это делает данные корабли крайне перспективными для перевозки как жителей города, так и его гостей.

Катамараны проекта «Котлин» строят в рамках программы по развитию лизинга водного транспорта, направленной на импортозамещение устаревшего пассажирского флота и развитие отечественного производства. В планах шесть судов, которые выйдут на маршрут к маю 2025 года. Первые два катамарана, значительно повышающих комфорт пассажиров, начнут перевозку уже следующим летом.

В обозримом будущем корабли свяжут мегаполис и со всеми значимыми объектами Невской губы: Стрельна, Петергоф, «Морской фасад», Ломоносов, Лахта, Горская. В последней в настоящее время компания «Мегалайн» реализует масштабный проект реновации бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений от наводнений. Вместо свалки здесь появится инновационный центр с IT-деревней и промышленные склады, а также развитый туристический и культурный кластеры. «Горская» получит благоустроенную набережную, музей комплекса защитных сооружений и смотровую площадку, велодорожки и экотропу. Для айтишников привлекательным покажется возможность приезжать на работу не на метро, а на катамаране, а туристы получат свою порцию удовольствий от прогулки по далеким от исторического центра местам.

Так что развитие водного транспорта, новые точки притяжения, а также возможность любоваться Санкт-Петербургом с моря позволят городу значительно нарастить туристический поток. Что в условиях санкций для экономики города важно как никогда. Плюс рабочие места, которые обеспечат реализованные проекты.



