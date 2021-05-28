Мовиста Регионы» будет развивать трамвайный транспорт в Екатеринбурге в рамках концессии

Развитием трамвайного транспорта в Екатеринбурге и Волгограде займется компания «Мовиста Регионы». Выступая на пленарном заседании «Возможности финансирования проектов по развитию общественного транспорта в России» в рамках II международного транспортного фестиваля SPbTransportFest, об этом рассказал Андрей Федоров, заместитель гендиректора «Мовиста Регионы». Он поделился видением компании по вопросам влияния концессионных соглашений на транспортную отрасль, ее развития в стране, отметив необходимость использовать комплексный подход к финансированию развития отраслевых проектов.

В реализации проектов в сфере общественного транспорта ООО «Мовиста Регионы», партнер АО «Трансмашхолдинг», использует разные механизмы, в числе которых и государственно-частное партнерство. Андрей Федоров отметил, что компанией подписано соглашение о концессии на трамвайный маршрут между городами Верхней Пышмой и Екатеринбургом, в соответствии с которым «Мовиста Регионы» обновит подвижной состав, создаст новое депо, сформирует новую модель управления транспортом и будет обслуживать линию «Верхняя Пышма-Екатеринбург» в течение десяти лет.

Топ-менеджер подчеркнул: концессионер может реализовывать транспортные проекты в более короткие сроки, если будут внесены изменения в 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров». Это даст возможность перевозить пассажиров на построенной инфраструктуре без проведения обязательных сегодня конкурсов на перевозку.

Подписав соглашение о концессии «Верхняя Пышма-Екатеринбург», «Мовиста Регионы» реализует экспериментальный проект. При этом у нее есть еще несколько значимых транспортных проектов, для осуществления которых нужна федеральная поддержка.