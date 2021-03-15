С 19 по 25 марта в библиотеке и арт-резиденции ШКАФ пройдет Фестиваль современного искусства ArtFan FEST 2021. Гостей события ждут выставка российских художников, лекции и перформансы.

Тема фестиваля ArtFan FEST 2021 — «Прорыв года». Его главные герои — молодые художники, которые вышли на новый уровень в своей творческой деятельности в 2020 году, несмотря на пандемию и закрытые выставочные пространства. В течение шести дней вы познакомитесь с современным искусством во всем его многообразии!

Фестиваль проходит при поддержке школы интерпретации современного искусства «Пайдейя» в Санкт-Петербурге и Галереи современного искусства «11.12» в Москве.

Художники фестиваля: Катя Гранова, Рома Казус, Соня Кобзева, Екатерина Муравьева, Джон Пешков, Александра Азовцева, Алена Гришко, Анастасия Кургина, Анастасия Кузнецова, Светлана Корнилова, Виктор Назаров, Егор Корягин.

Перформеры фестиваля: Алина Лутаева, Мария Шалагина, Екатерина Корнилова

Спикеры фестиваля: Иван Плющ, Виталий Пушницкий, Марина Альвитр, Екатерина Михатова, Александр Белов, Алексей Шадрин, Валентина Макарова, Александр Монтлевич, Светлана Корнилова.

Подробности: Instagram: www.instagram.com/artfan.fest и на сайте https://artfanatka.org/artfanfest/ .

Вход на мероприятия свободный.

Программа ART FAN FEST (19 марта - 25 марта)

19 марта

18:00 - Открытие фестиваля (12+)

18:00 - Перформанс «Продавщица» Алина Лутаева (12+)

20 марта

12:00 - Иван Плющ Возможности самоорганизаций в России и их влияние на Арт-среду (12+)

13:00 - Марина Альвитр Опыт коллекционера. Как покупают искусство. Взгляд изнутри. (12+)

14:00 - Катя Михатова Хождение по краю: методы взаимодействия с неподготовленной публикой (12+)

21 марта

13:00 - Алексей Шадрин Метамодернизм в современном искусстве (12+)

14:00 - Виталий Пушницкий Artist talk с вопросами из зала (12+)

15:00 - Перерыв

16:00 - Валентина Макарова Вариативность присутствия: онлайн-перфомансы и онлайн-резиденция/региональные оптики. (12+)

17:00 - Александр Монтлевич Современный художник: переизобретение профессии. (12+)

18:00 - Александр Белов Образование и коллективное самообразование художников на опыте школы (12+)

22 марта - выходной

23 марта - свободное посещение выставки (12+)

24 марта

17:00 - Светлана Корнилова Artist Talk «Художником можно не только родиться, но и стать» (12+)

18:30 - 20:00 - перформанс «Контрапункт гендерных конструкций» Юлия Шаркина, Александр Козлов, Иван Дюков (18+)

25 марта

18:00 - 20:00. Закрытие фестиваля. Перформанс «Сквозь платье» Екатерина Филяева. (12+)