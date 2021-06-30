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Питерец.ру » Общество » Военнослужащие учебного центра ЗВО исполнили мечту подростка на день рождения

Военнослужащие учебного центра ЗВО исполнили мечту подростка на день рождения

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
Военнослужащие учебного центра ЗВО исполнили мечту подростка на день рождения

В Ленинградской области военнослужащие гвардейского учебного центра подготовки младших специалистов Западного военного округа провели экскурсию для мальчика Василия Гладкова в День его рождения.

Мальчика и его отца провели по территории центра, познакомили с бытом курсантов, организовали экскурсию в музее центра.

Кроме того, в учебном корпусе Василий смог почувствовать себя в роли стрелка, механика-водителя танка, посидеть за рулем военного КамАЗа.

На танкодроме исполнилась заветная мечта Василия – проехать за рычагами танка Т-80, выступить в роли командира боевой машины.

На память о посещении учебного центра военнослужащие подарили мальчику подарки и сувениры.

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