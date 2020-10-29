ента новостей

20:53
Новое молодежное ток-шоу выходит в YouTube
20:50
Новейший автоматизированный машинодром будет оборудован в учебном центре ЗВО в Ленобласти
20:16
«Зенит» не удержал 0:0 в Дортмунде, получив 0:2
13:03
В Корабелке появился уникальный тренажер
12:03
Андрей Рябоконь: при сдаче анализов на коронавирус необходимо обратить внимание на выбор медицинской организации
11:59
В Ленобласти утвердили комплекс мероприятий по снижению напряженности на рынке труда
11:56
Россельхознадзор вернул в Якутию 819 шкурок соболя
11:52
Эко-арт фестиваль интеллектуального искусства «ДРУГАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
11:48
V Международный фестиваль искусств «Живой Финский залив»
11:46
В Ленобласти обаружено тело федерального судьи с огнестрельным ранением
11:27
На Петровской набережной откроют мемориальную доску в честь академика Гранова
11:21
В Петербурге полностью завершены испытания тепловых сетей
11:08
В Петербурге аферисты, под предлогом «переписи» денег похитили у пенсионера почти 2,5 миллиона рублей
10:51
В Ленобласти ребенок погиб при падении с шестого этажа
10:14
Можно ли восстановить доверие?
09:38
Бесплатное лечение от коронавируса?
22:28
Расчеты радиотехнических войск Ленинградской армии ВВС и ПВО заняли первое место на конкурсе «Воздушные рубежи-2020»
19:18
Общественники обратили внимание властей на пешеходный маршрут под трубой теплотрассы в Приморском районе
19:16
На развязке дорог М-10 «Россия» и А-120 полностью перекроют четыре съезда
16:03
«Поезд Победы» продолжил свой путь
15:55
Россельхознадзор предотвратил ввоз в страну почти 61 тонны некачественной и опасной рисовой крупы из Индии
15:38
Ресурс «Медаль «За оборону Ленинграда» пополнился архивными документами
14:40
Единороссы вновь отказали петербуржцам в льготах на ЖКХ и транспорт
14:35
Летом объем перевалки нефтепродуктов из России начал сокращаться
14:31
В Московском районе развратник напугал 8-летнюю девочку
14:21
В Кронштадте школьница погибла при падении с высоты
11:47
В Петербурге построят новый клинический корпус НМИЦ онкологии
11:45
В России ускорят регистрацию прав на недвижимость
11:39
В Ленобласти поймали пиромана подпалившего автомобиль
11:33
В Петербурге задержали троих аферистов
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Новейший автоматизированный машинодром будет оборудован в учебном центре ЗВО в Ленобласти

Новейший автоматизированный машинодром будет оборудован в учебном центре ЗВО в Ленобласти

0
52
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
Новейший автоматизированный машинодром будет оборудован в учебном центре ЗВО в Ленинградский области

В Ленинградской области на полигоне учебного центра подготовки младших специалистов Западного военного округа будет оборудован  автоматизированный машинодром, который позволит повысить качество обучения военнослужащих.

Боевые машины пехоты, танки, бронетранспортеры, легкобронированные тягачи, а также трасса и препятствия автодрома оборудуются видеокамерами, датчиками позиционирования и контроля, соединёнными в единую сеть. Все данные передаются на электронный планшет руководителя занятия, который может видеть в режиме реального времени, как механики-водители выполняют упражнение по преодолению маршрута и препятствий.

Новейший комплекс автоматизации полигонного оборудования обеспечивает автоматизированный контроль и оценку вождения, а также повышает безопасность проведения учебных занятий, укажет совершенные ошибки.

Учебный центр подготовки младших специалистов Западного военного округа проводит обучение механиков-водителей, наводчиков-операторов и командиров боевых машин пехот, танков, бронетранспортеров, легкобронированных тягачей и военнослужащих других специальностей.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

16-09-2020, 13:56
Армеских водителей обучат вождению в экстремальных условиях
21-09-2020, 20:34
В Ленобласти более 5 тысяч военнослужащих общевойсковой армии ЗВО приступили к проведению контрольных занятий
3-10-2020, 15:23
Боевые расчёты С400 «Триумф» Ленинградской армии ЗВО победили в конкурсе «Ключи от неба-2020»
22-09-2020, 19:28
В Ленобласти разведчики ЗВО применили новейший автомат АК-12 в ходе тактической стрельбы
16-10-2020, 10:48
Военнослужащие ЗВО проведут дезинфекцию военных учебных заведений Петербурга и Ленобласти
28-10-2020, 22:28
Расчеты радиотехнических войск Ленинградской армии ВВС и ПВО заняли первое место на конкурсе «Воздушные рубежи-2020»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
143
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
408
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
436
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
619
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
Наверх