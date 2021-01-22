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Питерец.ру » Общество » 105-летнего ветерана-фронтовика персональным концертом поздравили с днём рождения военнослужащие ЗВО в Санкт-Петербурге

105-летнего ветерана-фронтовика персональным концертом поздравили с днём рождения военнослужащие ЗВО в Санкт-Петербурге

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14
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
105-летнего ветерана-фронтовика персональным концертом поздравили с днём рождения военнослужащие ЗВО в Санкт-Петербурге

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, провели персональный концерт военного оркестра для ветерана Великой Отечественной войны, гвардии полковника танковых войск Валентина Прокофьевича Рослякова, отметившего сегодня свой 105-й день рождения.

Оркестр отдельной гвардейской мотострелковой Красносельской бригады армии и артисты Ансамбля песни и пляски Западного военного округа  исполнили для фронтовика попурри из песен военных лет, в том числе знаменитую композицию «Три танкиста».

Кроме того,  салютная группа мотострелков произвела 105 залпов из стрелкового оружия, знаменующие каждый год жизни ветерана. Завершилось поздравление торжественным прохождением участников мероприятия.

Гвардии полковник  Валентин Росляков родился 22 января 1916 года. В 1937 году поступил на службу в ряды Рабоче-Крестьянской Красной армии. Лейтенантом встретил Великую Отечественную войну. В 1941 году участвовал в Иранской и Ростовской операциях, позднее в боях за освобождение Белгорода, Харькова, территорий Прибалтики, Восточной Пруссии. В одном из боев августа 1944 года, Валентин Прокофьевич вместе с подчиненными, силами четырех танков Т-34-85 подбили 12 немецких «Тигров», потеряв при этом только одну машину. Окончил войну в городе Штецин на Балтике.

Награжден орденами Красной Звезды и Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени, медалями «За боевые заслуги» и  «За победу над Германией».

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