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Питерец.ру » Общество » В центре Петербурга инженеры ЗВО навели более 90 понтонов

В центре Петербурга инженеры ЗВО навели более 90 понтонов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В центре Санкт-Петербурга инженеры ЗВО навели более 90 понтонов

В рамках тактико-специального учения с инженерно-саперными подразделениями общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, военные инженеры навели ленту моста из более 90 речных звеньев  понтонов парка ПМП на реке Неве в центре  Санкт-Петербурга.

Речные звенья были спущены на воду и соединены в единую платформу, которая станет площадкой для проведения салюта в ознаменование фестиваля выпускников средних образовательных школ города «Алые паруса».

Ежедневно военнослужащие ЗВО ночью  спускали на воду по 16 звеньев понтонно-мостового парка  на песчаном пляже у Петропавловской крепости.

В целях недопущения заторов в центре города,  колонны инженерной техники в сопровождении экипажей военной автоинспекции и сотрудников дорожно-патрульной службы, доставляли понтоны к реке в ночное время. Общая площадь созданной салютной площадки составляет около 6,5 тыс. м.

К выполнению задач привлекались более 60 военнослужащих инженерно-саперного соединения армии и около 20 единиц военной техники.

Понтонно-мостовой парк ПМП-М предназначен для оборудования мостовых и паромных переправ грузоподъёмностью до 60 тонн. Отличием модернизированного парка от своих предшественников является наличие приспособлений для оборудования переправ при ледоставе и гидродинамических щитов.

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