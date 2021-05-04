В Ленобласти военные инженеры ЗВО завершили работы по разбору аварийных зданий

Военнослужащие инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, завершили работы по разбору хозяйственных сооружений и зданий бывших военных городков, находящихся на территории воинских частей армии.

Мероприятия были проведены в рамках тактико-специального учения без отрыва военнослужащих от боевой учебы. Инженеры при помощи тяжелой техники произвели разрушение зданий бывших складов военно-технического имущества, ракетно-артиллерийского вооружения, нежилых построек, представлявших угрозу для жизни и здоровья личного состава.

Всего, в течение года более 100 военнослужащих полка провели разбор около 40 сооружений. Объекты повышенной опасности были уничтожены методом дистанционного подрыва после проведения предварительной инженерной разведки местности.

В ходе учений инженеры использовали новейший комплекс разминирования МИКР, включающий в себя роботизированный комплекс «Кобра» и общевойсковые костюмы разминирования ОВР-2, оборудованные защитным шлемом и специальными кевларовыми пластинами.