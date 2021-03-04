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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти прошло специальное учение с инженерными подразделениями ЗВО

В Ленобласти прошло специальное учение с инженерными подразделениями ЗВО

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В Ленинградской области прошло специальное учение с инженерными подразделениями ЗВО

В Красносельской гвардейской мотострелковой бригаде прошло специальное учение с военнослужащими инженерных войск общевойсковой армии Западного военного округа.

В рамках выполняемых мероприятий военнослужащие провели разведку маршрутов выдвижения боевой техники с использованием штатных приборов и минно-розыскных собак, обезвредили с помощью накладных зарядов противотанковые мины, самодельные взрывные устройства и замаскированные растяжки. 

Ключевым этапом учения стал пуск расчетами установок разминирования УР-77 и УР-83П  боевых зарядов, мощностью более 500 кг в  тротиловом эквиваленте для проделывания проходов в противотанковых минных полях условного противника.

Инженерно-штурмовые подразделения который преодолели специальную полосу препятствий, с сымитированными на ней завалами, участками колючей проволоки, разрушенными зданиями и бронеобъектами.

В проведении специального учения было задействовано более  ста военнослужащих и около 20 единиц специальной инженерной техники. 

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