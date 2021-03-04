В Ленобласти прошло специальное учение с инженерными подразделениями ЗВО

В Красносельской гвардейской мотострелковой бригаде прошло специальное учение с военнослужащими инженерных войск общевойсковой армии Западного военного округа.

В рамках выполняемых мероприятий военнослужащие провели разведку маршрутов выдвижения боевой техники с использованием штатных приборов и минно-розыскных собак, обезвредили с помощью накладных зарядов противотанковые мины, самодельные взрывные устройства и замаскированные растяжки.

Ключевым этапом учения стал пуск расчетами установок разминирования УР-77 и УР-83П боевых зарядов, мощностью более 500 кг в тротиловом эквиваленте для проделывания проходов в противотанковых минных полях условного противника.

Инженерно-штурмовые подразделения который преодолели специальную полосу препятствий, с сымитированными на ней завалами, участками колючей проволоки, разрушенными зданиями и бронеобъектами.

В проведении специального учения было задействовано более ста военнослужащих и около 20 единиц специальной инженерной техники.