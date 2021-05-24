Начался сбор подписей за установку памятника Маршалу Жукову у южного рубежа обороны Ленинграда

Сергей Миронов инициировал сбор подписей за установку памятника Маршалу Жукову на историческом месте, где почти 80 лет назад, в сентябре 1941 года, советские воины остановили наступление фашистов на Ленинград

Сегодня у закладного камня памятника маршалу Георгию Жукову на пересечении проспекта Маршала Жукова и проспекта Стачек лидер партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель фракции «СР» в Государственной Думе ФС РФ Сергей Миронов возложил цветы и дал старт кампании по сбору подписей за установку в Санкт-Петербурге нового памятника Маршалу Победы. Обращение с просьбой о сооружении памятника вместе с собранными подписями Сергей Миронов направит Губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову.

Партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» выступает за установку нового памятника Маршалу Жукову на месте, которое было исторически для него определено. Монумент, созданный, чтобы обозначить южный рубеж обороны Ленинграда, где в 1941 году советские воины остановили наступление фашистов, в результате переноса был установлен на Алле Героев в Санкт-Петербургском парке Победы к 50-летней годовщине празднования Победы 7 мая 1995 года. На месте первоначальной локации остался лишь закладной гранитный камень, где выбита надпись: «Здесь будет сооружен памятник полководцу маршалу Советского Союза Г.К.Жукову. Заложен 5 мая 1990 г.». Сейчас это неблагоустроенная территория дикого газона у дома 48, к.1 по проспекту Маршала Жукова.

Инициатива установки памятника маршалу Г.К.Жукову на проспекте его имени в Санкт-Петербурге принадлежала Союзу ветеранов Великой Отечественной войны. В 1989 г. был начат сбор средств на сооружение памятника. Параллельно с этим объявлен открытый конкурс проектов. Первую премию получил проект скульптора Я.Я. Неймана и архитектора Ф.А.Гепнера.

Лаконичная бронзовая скульптура Жукова, облаченного в шинель, выше своего постамента почти в 1,5 раза, и имеет общую высоту 7,5 м. Она являет собой триумф воли и символ непоколебимости – разведенные плечи, широко расставленные ноги, в правой опущенной руке - перчатка. По первоначальному эскизу скульптора в руке маршал должен был держать бинокль, что было бы логично, если бы памятник установили на рубеже обороны Ленинграда, как предполагалось изначально. Тогда бронзовый маршал стоял бы лицом к позициям, которые в 1941-ому году занимали осаждавшие Ленинград фашисты, и бинокль в руке полководца был бы уместным символом готовности к бою. Однако, учитывая общегородское значение роли маршала Жукова в истории блокады Ленинграда, монумент было решено перенести в Московский парк Победы.

Ранее предполагаемое место для установки памятника Жукову на проспекте Стачек отдали под сооружение обелиска в составе мемориального комплекса «Кировский вал», включающего семь памятных объектов в разных точках южного рубежа обороны Ленинграда. Однако, и этот монумент не занял историческую локацию.

Сергей Миронов убежден, что это место не может оставаться не отмеченным на карте исторических мест города на Неве, связанных с блокадой Ленинграда. По мнению лидера справедливороссов, город-герой Ленинград, прорыв блокады которого изменил ход всей Великой Отечественной войны, заслуживает того, чтобы на его территории был установлен второй памятник военачальнику, принявшему в 1945 году капитуляцию фашистской Германии.

Важно, что территория у проспекта Стачек - это мемориальное место, где Георгий Жуков лично участвовал в боевых действиях в сентябре 1941 года. 10 сентября немецкие войска пробились к Дудергофским высотам, бои за которые шли всю ночь, а на следующий день фашисты под прикрытием авиации продолжили наступление в обход Дудергофа с юга. На левом фланге немецкая пехота пробилась в пригороды Пушкина и стала продвигаться к Красному селу. Утром 11 сентября отчаявшийся командующий войсками Ленинградского фронта Климент Ворошилов лично возглавил атаку морских пехотинцев. Во главе с шестидесятилетним маршалом моряки поначалу потеснили немцев, но, не имея никаких резервов, через несколько часов были вынуждены сдать Красное село противнику. В тот же день Климент Ворошилов был снят Сталиным с должности командующего Ленинградским фронтом. Его место занял Георгий Жуков. 13 сентября он прибыл в Ленинград. К этому времени фашисты захватили Пулково и Александровку, где находилась конечная остановка трамвайной линии, ведущей к Невскому проспекту. 15 сентября фашисты захватили Урицк (ныне – Лигово) и вплотную подошли к Ленинграду. Сил советских войск не хватало. Лишь напротив Кронштадта, зацепившись за узкую полоску побережья Финского залива близ Ораниенбаума, морская пехота и то, что осталось от 8-й армии при поддержке главных калибров кораблей Балтийского флота, сдерживали натиск армии Вермахта. Сталин определил задачу Жукова предельно просто – либо отстоять город, либо погибнуть вместе с его защитниками.

В результате руководства Георгия Жукова враг был остановлен на подступах к Ленинграду. Блокадное кольцо замкнулось, но фашисты не вошли в город. Сохранились мемуары участника тех событий, главного маршала авиации Александра Новикова, который писал: «Контрудары наших войск все время держали гитлеровское командование в напряжении... Все это сказывалось на темпах вражеского наступления. Фашисты тратили время, а время, как показала история, работало на нас. <…> Он [Жуков] сумел, причем в самый критический момент, мобилизовать на отпор врагу те дополнительные силы, которые еще имели в войсках и городе».

Комментарий Сергея Миронова:

- Я хочу напомнить, что в этом году, 1 декабря, исполнится 125 лет Георгию Константиновичу Жукову. Мне, как петербуржцу, стыдно, что закладной камень стоит 31 год, а памятника до сих пор нет. Жители города, которые его устанавливали, как бы обещали будущим поколениям ленинградцев-петербуржцев, что здесь будет установлен памятник Маршалу Победы, и это обещание до сих пор не выполнено. Конечно, необходимо дополнительное благоустройство этой территории для того, чтобы была возможность подойти сюда, возложить цветы и поклониться памяти Георгия Жукова. Я убежден, что любой горожанин, и молодой, и пожилой, поставит свою подпись под петицией за установку памятника. Не сомневаюсь, что и городские, и федеральные власти пойдут на встречу этой инициативе.

В мероприятии также приняли участие глава петербургских справедливороссов Марина Шишкина, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Надежда Тихонова, активисты партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», ветераны ВОВ, местные жители.