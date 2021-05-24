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Питерец.ру » Общество » Начался сбор подписей за установку памятника Маршалу Жукову у южного рубежа обороны Ленинграда

Начался сбор подписей за установку памятника Маршалу Жукову у южного рубежа обороны Ленинграда

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Справедливая Россия
Сергей Миронов инициировал сбор подписей за установку памятника Маршалу Жукову на историческом месте

Сергей Миронов инициировал сбор подписей за установку памятника Маршалу Жукову на историческом месте, где почти 80 лет назад, в сентябре 1941 года, советские воины остановили наступление фашистов на Ленинград

Сегодня у закладного камня памятника маршалу Георгию Жукову на пересечении проспекта Маршала Жукова и проспекта Стачек лидер партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель фракции «СР» в Государственной Думе ФС РФ Сергей Миронов возложил цветы и дал старт кампании по сбору подписей за установку в Санкт-Петербурге нового памятника Маршалу Победы. Обращение с просьбой о сооружении памятника вместе с собранными подписями Сергей Миронов направит Губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову.

Партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» выступает за установку нового памятника Маршалу Жукову на месте, которое было исторически для него определено. Монумент, созданный, чтобы обозначить южный рубеж обороны Ленинграда, где в 1941 году советские воины остановили наступление фашистов, в результате переноса был установлен на Алле Героев в Санкт-Петербургском парке Победы к 50-летней годовщине празднования Победы 7 мая 1995 года. На месте первоначальной локации остался лишь закладной гранитный камень, где выбита надпись: «Здесь будет сооружен памятник полководцу маршалу Советского Союза Г.К.Жукову. Заложен 5 мая 1990 г.». Сейчас это неблагоустроенная территория дикого газона у дома 48, к.1 по проспекту Маршала Жукова.

Инициатива установки памятника маршалу Г.К.Жукову на проспекте его имени в Санкт-Петербурге принадлежала Союзу ветеранов Великой Отечественной войны. В 1989 г. был начат сбор средств на сооружение памятника. Параллельно с этим объявлен открытый конкурс проектов. Первую премию получил проект скульптора Я.Я. Неймана и архитектора Ф.А.Гепнера.

Лаконичная бронзовая скульптура Жукова, облаченного в шинель, выше своего постамента почти в 1,5 раза, и имеет общую высоту 7,5 м. Она являет собой триумф воли и символ непоколебимости – разведенные плечи, широко расставленные ноги, в правой опущенной руке - перчатка. По первоначальному эскизу скульптора в руке маршал должен был держать бинокль, что было бы логично, если бы памятник установили на рубеже обороны Ленинграда, как предполагалось изначально. Тогда бронзовый маршал стоял бы лицом к позициям, которые в 1941-ому году занимали осаждавшие Ленинград фашисты, и бинокль в руке полководца был бы уместным символом готовности к бою. Однако, учитывая общегородское значение роли маршала Жукова в истории блокады Ленинграда, монумент было решено перенести в Московский парк Победы.

Ранее предполагаемое место для установки памятника Жукову на проспекте Стачек отдали под сооружение обелиска в составе мемориального комплекса «Кировский вал», включающего семь памятных объектов в разных точках южного рубежа обороны Ленинграда. Однако, и этот монумент не занял историческую локацию.

Сергей Миронов убежден, что это место не может оставаться не отмеченным на карте исторических мест города на Неве, связанных с блокадой Ленинграда. По мнению лидера справедливороссов, город-герой Ленинград, прорыв блокады которого изменил ход всей Великой Отечественной войны, заслуживает того, чтобы на его территории был установлен второй памятник военачальнику, принявшему в 1945 году капитуляцию фашистской Германии.

Важно, что территория у проспекта Стачек - это мемориальное место, где Георгий Жуков лично участвовал в боевых действиях в сентябре 1941 года. 10 сентября немецкие войска пробились к Дудергофским высотам, бои за которые шли всю ночь, а на следующий день фашисты под прикрытием авиации продолжили наступление в обход Дудергофа с юга. На левом фланге немецкая пехота пробилась в пригороды Пушкина и стала продвигаться к Красному селу. Утром 11 сентября отчаявшийся командующий войсками Ленинградского фронта Климент Ворошилов лично возглавил атаку морских пехотинцев. Во главе с шестидесятилетним маршалом моряки поначалу потеснили немцев, но, не имея никаких резервов, через несколько часов были вынуждены сдать Красное село противнику. В тот же день Климент Ворошилов был снят Сталиным с должности командующего Ленинградским фронтом. Его место занял Георгий Жуков. 13 сентября он прибыл в Ленинград. К этому времени фашисты захватили Пулково и Александровку, где находилась конечная остановка трамвайной линии, ведущей к Невскому проспекту. 15 сентября фашисты захватили Урицк (ныне – Лигово) и вплотную подошли к Ленинграду. Сил советских войск не хватало. Лишь напротив Кронштадта, зацепившись за узкую полоску побережья Финского залива близ Ораниенбаума, морская пехота и то, что осталось от 8-й армии при поддержке главных калибров кораблей Балтийского флота, сдерживали натиск армии Вермахта. Сталин определил задачу Жукова предельно просто – либо отстоять город, либо погибнуть вместе с его защитниками.

В результате руководства Георгия Жукова враг был остановлен на подступах к Ленинграду. Блокадное кольцо замкнулось, но фашисты не вошли в город. Сохранились мемуары участника тех событий, главного маршала авиации Александра Новикова, который писал: «Контрудары наших войск все время держали гитлеровское командование в напряжении... Все это сказывалось на темпах вражеского наступления. Фашисты тратили время, а время, как показала история, работало на нас. <…> Он [Жуков] сумел, причем в самый критический момент, мобилизовать на отпор врагу те дополнительные силы, которые еще имели в войсках и городе».

Комментарий Сергея Миронова:

- Я хочу напомнить, что в этом году, 1 декабря, исполнится 125 лет Георгию Константиновичу Жукову. Мне, как петербуржцу, стыдно, что закладной камень стоит 31 год, а памятника до сих пор нет. Жители города, которые его устанавливали, как бы обещали будущим поколениям ленинградцев-петербуржцев, что здесь будет установлен памятник Маршалу Победы, и это обещание до сих пор не выполнено. Конечно, необходимо дополнительное благоустройство этой территории для того, чтобы была возможность подойти сюда, возложить цветы и поклониться памяти Георгия Жукова. Я убежден, что любой горожанин, и молодой, и пожилой, поставит свою подпись под петицией за установку памятника. Не сомневаюсь, что и городские, и федеральные власти пойдут на встречу этой инициативе.

В мероприятии также приняли участие глава петербургских справедливороссов Марина Шишкина, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Надежда Тихонова, активисты партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», ветераны ВОВ, местные жители.

Источник: Справедливая Россия
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