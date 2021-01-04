В Красносельском районе введена в эксплуатацию станция скорой помощи

На Ленинском проспекте, участок 2 завершено строительство подстанции скорой медицинской помощи на 9 бригад, в том числе и одной реанимационной.

Объект был включен в адресную инвестиционную программу (АИП) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 гг. По итогам конкурса подрядной организацией стало ООО «Новый город». Контракт заключен в августе 2019 года. Несколько дней назад объект был введен в эксплуатацию.

Подстанция включает гараж на 9 санитарных автомобилей и здание, где находятся диспетчерская, конференц-зал, служебные и бытовые помещения для медиков. Впервые на подстанции оборудована собственная серверная, позволяющая хранить часть информации с центральной серверной.

В октябре была введена станция скорой медицинской помощи на 5 бригад в Колпино (поселок Металлострой, улица Пионерская, дом 3а). На первом этаже двухэтажного медицинского корпуса предусмотрены блок медицинской части для посетителей и бытовые помещения, на втором этаже - блок оперативной части, служебные, складские помещения. Гараж рассчитан на пять машин.