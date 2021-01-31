Молодые семьи, которые планируют рождение первого ребенка, смогут получить бесплатную поддержку психологов

С 9 февраля в Петербурге стартует цикл занятий с психологами для молодых пар, которые ждут или планируют рождение первого ребенка. Цикл будет состоять из 10 занятий: один раз в неделю по вторникам с 18.30 до 21.00.
На группах психологической поддержки специалисты помогут молодым семьям подготовиться к рождению ребенка: разобраться в себе и осознать те изменения, которые произойдут в их жизни после появления малыша.
Ведущими-психологами выступят:
- Елена Бондарева, психолог, системный терапевт, расстановщик, телесно-ориентированный терапевт;
- Илона Балахонова, семейный системный психолог, когнитивно-поведенческий психолог, клинический психолог.
- Сергей Крутов, ведущий психолог МЧС, гештальт-терапевт, руководитель «Папа-школы» в 2013-2018 гг.
Темы, которые планируют обсудить на встречах самые разные: от выявления родительских установок у молодых супругов до коррекции их тревожности. Окончательный список тем организаторы сформируют с учетом запросов и потребностей самих участников.
Для участия в психологических группах необходима предварительная регистрация по тел.: по тел. +7 (812) 575-64-64, или эл. почте radomiraspb@mail.ru. Количество мест ограничено.
Проект реализует общественная организация по гармоничному развитию семьи и личности «Центр «РАДОМИРА». В 2020 году Центр стал победителем второго конкурса Фонда президентских грантов. На обеспечение доступности психологического просвещения родителей и супругов команда получила 5 094 423, 00 рублей.