Молодые семьи, которые планируют рождение первого ребенка, смогут получить бесплатную поддержку психологов

С 9 февраля в Петербурге стартует цикл занятий с психологами для молодых пар, которые ждут или планируют рождение первого ребенка. Цикл будет состоять из 10 занятий: один раз в неделю по вторникам с 18.30 до 21.00.

На группах психологической поддержки специалисты помогут молодым семьям подготовиться к рождению ребенка: разобраться в себе и осознать те изменения, которые произойдут в их жизни после появления малыша.

«Для семейной системы рождение ребенка – это первое серьезное испытание, которое не всегда приводит к укреплению семейных связей и приобретению новых ресурсов. Иногда оно переживается тяжело, вызывает напряжение и непонимание в паре. Семейная дисгармония, в первую очередь, отражается на ребенке. Наши занятия рассчитаны на то, чтобы помочь супругам понять друг друга, укрепить отношения и психологически подготовиться к неизбежным изменениям в связи с рождением малыша. Также мы будем говорить об основных этапах развития психики ребенка, и о том, какую роль в этом играют родители, на какие вопросы они должны знать ответы», – отмечает Любовь Брагина, учредитель и руководитель Центра «РАДОМИРА», психолог-консультант, ведущая тренингов и психологических групп.

Ведущими-психологами выступят:

- Елена Бондарева, психолог, системный терапевт, расстановщик, телесно-ориентированный терапевт;

- Илона Балахонова, семейный системный психолог, когнитивно-поведенческий психолог, клинический психолог.

- Сергей Крутов, ведущий психолог МЧС, гештальт-терапевт, руководитель «Папа-школы» в 2013-2018 гг.

Темы, которые планируют обсудить на встречах самые разные: от выявления родительских установок у молодых супругов до коррекции их тревожности. Окончательный список тем организаторы сформируют с учетом запросов и потребностей самих участников.

Для участия в психологических группах необходима предварительная регистрация по тел.: по тел. +7 (812) 575-64-64, или эл. почте radomiraspb@mail.ru. Количество мест ограничено.

Проект реализует общественная организация по гармоничному развитию семьи и личности «Центр «РАДОМИРА». В 2020 году Центр стал победителем второго конкурса Фонда президентских грантов. На обеспечение доступности психологического просвещения родителей и супругов команда получила 5 094 423, 00 рублей.