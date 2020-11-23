Сразись с вирусом, подружись с лейкоцитом

«Фонд Доноров» всегда старается привносить современные инструменты в свою работу, чтобы оставаться на связи со своей главной аудиторией - молодёжью. На этот раз организация представила 5 элементов дополненной реальности в Instagram. Использовать их может любой, у кого есть мобильное приложение на платформах Android или iOS. Эти же элементы доступны в социальной сети Facebook на странице «Фонда Доноров».

Теперь любой желающий может «подружиться» с основными клетками крови - эритроцитом, тромбоцитом и лейкоцитом, а еще «сразиться» с клеткой ВИЧ. А можно примерить на себя и своих близких главную официальную награду всех доноров - знак Почётный донор России. Главное - проявить фантазию!

Чтобы опубликовать в сторис один из элементов, которые встроятся в окружающий городской или природный пейзаж, офис, квартиру, транспорт, пользователю нужно зайти в профиль @fonddonorov в Instagram, нажать на значок «маски» рядом с кнопками «лента», «IGTV» и «вас отметили». Затем выбрать один из пяти AR-элементов и нажать кнопку «Попробовать». 3D объекты можно увеличивать и уменьшать, рассматривать со всех сторон и перемещать в пространстве.

Такой интерактив позволит привлечь внимание людей к донорству с помощью игры, используя одни из самых популярных социальных сетей в мире. Кроме того, эти элементы будут встроены в напольную игру “Путь донора”, в которую петербуржцы смогут поиграть на акциях и других мероприятиях проекта.

«Мы уверены, что наши маски помогут не только молодежи, но и всем, кто активно пользуется Instagram и Facebook, узнать много полезного о донорстве крови и её компонентов. В планах у нас - линейку масок расширить, добавить интерактива во взаимодействие с ними и, конечно, охватить больше социальных сетей», - считает Марина Францева, соучредитель «Фонда Доноров».

«Фонд Доноров» запускает интернет-челлендж. Условия просты: нужно сдать кровь на одном из пунктов переливания крови Санкт-Петербурга, опубликовать фото с любым интерактивом с новыми элементами дополненной реальности от «Фонда Доноров» в Instagram или Facebook и отметить @fonddonorov в сторис. Авторы самых оригинальных, мотивирующих и/или познавательных сторис о донорстве крови будут награждены крутыми сувенирами от «Фонда Доноров». Итоги челленджа будут подведены 1 декабря, в Всемирный день борьбы со СПИДом.

Проект осуществляется при поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.