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Питерец.ру » Общество » «Молодежный» Комитет разработал интерактивную карту для студентов

«Молодежный» Комитет разработал интерактивную карту для студентов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
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В честь Международного дня студента в Смольном представили интерактивную карту

17 ноября в честь Международного дня студента в Смольном представили интерактивную карту. За попадание в топ-локаций проголосовало свыше 2000 тысяч человек из более чем 20 образовательных организаций.

Мероприятие проходит в рамках регионального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование» и направлено на достижение ключевого показателя «Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов субъекта Российской Федерации».

Презентация карты прошла в официальной группе «молодежного» Комитета (https://vk.com/spb_kpmp). В прямой эфир подключились Марина Григорьева, заместитель председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Георгий Борисов, руководитель Центра городских волонтеров, Андрей Левшин, руководитель регионального фестиваля «Студенческая весна», Артем Мясников, председатель студенческого совета СПбГУ, а также Константин Ложкин, председатель профсоюзной организации Политехнического университета. Гости рассказали, что для них значит быть студентом, поделились любимыми локациями, а также поздравили студентов.

«В этот особенный день я поздравляю вас с Международным днем студента. Студенчество – это важная пора в становлении личности. Поэтому я желаю вам сегодня не останавливаться на достигнутом, брать новые вершины, радоваться жизни. Все обязательно получится», – поздравила с праздником студентов Марина Григорьева.

Локации, которые будут отображаться на интерактивной карте, выбрали сами молодые петербуржцы, принявшие участие в опросе. Самыми популярными местами стали: музеи, где есть скидки для студентов «Эрмитаж» и «Русский музей», кофейня «Характер кофе» и кофейня «Кофе три», спортивные студии, из пространств и коворкингов указывали «ПРОСТО» и «Севкабель Порт».

«Здорово, что организации из списка еще и скидки студентам предоставляют! Теперь можно смело отмечать галочками все места, где еще нужно побывать», – отметил Валентин Матушкин, студент четвертого курса бакалавриата направления «Реклама и связи с общественностью» СПбГИКиТ.

Среди участников опроса многие отметили, что занимаются добровольчеством. Руководитель Центра городских волонтеров Георгий Борисов также присоединился к прямому эфиру: «Поздравляю с Международным днем студента и желаю становиться все лучше и лучше. Пробуйте себя в добровольческой деятельности именно в студенческие годы, потому что вы успеете осознать и понять, как это классно. Приглашаю вас стать большой частью команды Международных мероприятий, таких как «ЕВРО-2020», а также городских событий, например, праздник выпускников «Алые паруса». Сейчас ваша помощь, как никогда нужна, в рамках акции «МыВместе» мы помогаем бабушкам и дедушкам в это нелегкое время. Не оставайтесь равнодушными!».

Статистически в опросе чаще всего голосовали петербуржцы в возрасте 19-21 лет, преимущественно девушки. «Помню, когда я переехала в Петербург. Я ничего не знала, но старалась дружить со старшими курсами, потому что мы ходили в разные крутые локации. Мне нравится идея с картой, потому что я уже, как студентка магистратуры, могу подсказать моим младшим коллегам, куда стоит сходить. Петербург – это невероятный город, но многие не знают о крутых местах», – рассказала Арина Дрюпина, студентка первого курса магистратуры ИТМО по направлению «Оптика».  

Самое важное в годы студенчества – это учеба. Так, опросе чаще всего голосовали студенты образовательных организаций, как РАНХиГс, СПбГЭУ, ИТМО, СПбПУ, а также СПБГУ. Председатель студсовета СПБГУ Артем Мясников присоединился к пожеланиям: «Для меня быть студентом – это находиться кругу единомышленников, заниматься своим самосовершенствованием и стремиться к знаниям. Я желаю вам успешно сдавать сессии».

Также в социальных сетях «молодежного» Комитета можно было найти полезные лайфхаки для активного отдыха, советы для учебы, прочитать истории студентов петербургских вузов. А также можно посмотреть видео с выпускниками петербургских вузов, которые уже достигли больших высот в профессиональной среде. В специальных видео снялись Олимпийские спортсмены: Дмитрий Ригин, Игорь Нестеров, Дмитрий Васильев. Деятели культуры и искусства: Дмитрий Караневский, Александра Елисеева, Владимир Кашин. Представители науки и бизнеса: Владимир Шур, Владимир Маринович. Представители учебы: Алексей Демидов, Алексей Куликов, Александр Белокобыльский. Общественные деятели: Анастасия Кондрашева, Татьяна Нагорская, а также Александр Бельский.

Посмотреть на карту вы можете на сайте stuspb.ru

Источник: Комитет по молодежной политике
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