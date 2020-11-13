ента новостей

20:00
Фестиваль добра «Друг другу» online
19:57
В "Городском молодёжном дне донора" примут участие 13 отделений переливания крови
19:51
В Ленобласти военнослужащие войск РХБ защиты ометили профессиональный праздник
19:50
Конкурс «Добрых дел мастер»
18:08
Интерактивная карта студенческой жизни появится в Петербурге
18:03
В Петербурге офицеры ЗГТ поздравили с профессиональным праздником ветеранов службы, находящихся на самоизоляции
17:36
Серию семинаров на тему лучших практик в сфере отечественной национальной политики провели в России
17:35
В Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее Минобороны РФ открылась выставка «Музейщики на фронте»
16:00
В Администрации Ленобласти новый глава комитета по физической культуре и спорту
15:55
В Ленобласти ликвидирован канал контрабанды наркотиков
12:54
Спортсменка из Ленобласти вошла в сборную России по спортивной борьбе
12:49
В Петербурге задержан гей-педофил
12:41
На Ржевке женщина на иномарке сбила ребенка
12:31
Навигация на рукавах Невы завершается с 15 ноября
12:27
В Петербурге пройдут Всероссийские соревнования по дзюдо «Кубок Александра Корнеева»
12:23
В Петербурге задержали афериста, продавшего пенсионерке волшебный массажер
12:16
Полицейские Курортного района задержали автоугонщиков из Пскова
12:12
В Петербурге задержали мужчину, пытавшегося сбыть партию кокаина
07:18
Скопить деньги на авто
06:52
Когда коронавирус особенно заразен?
16:53
Выставка Филипа Трейси в музее Эрарта
16:50
Михаил Романов провел личный прием граждан по вопросам ЖКХ
14:06
В Петербурге полицейские задержали барсеточника
14:02
В Ленобласти полицейские со стрельбой задерживали пьяного водителя
13:56
В Ленобласти аферисты из фирмы по установке электросчетчиков
12:58
Россельхознадзор уничтожил 400 килограммов товаров, изъятых на Палюстровском рынке
12:54
В Администрации Ленобласти новые назначения
12:47
В Ленобласти представили проект бюджета на 2021 год
12:40
Петербургские гимнастки победили на чемпионате России
12:36
Санкт-Петербург и Архангельская область укрепляют отношения
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Интерактивная карта студенческой жизни появится в Петербурге

Интерактивная карта студенческой жизни появится в Петербурге

0
46
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
В Северной столице появится интерактивная карта, где будут отмечены самые популярные у молодежи города места.

17 ноября, в Международный день студента, в Северной столице появится интерактивная карта, где будут отмечены самые популярные у молодежи города места. Петербуржцы сами могут определить локации, приняв участие в опросе (http://stuspb.ru/), который можно пройти до 16 ноября. Топовые достопримечательности войдут в электронную карту студенческой жизни Санкт-Петербурга.

Мероприятие проходит в рамках регионального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование» и направлено на достижение ключевого показателя «Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов субъекта Российской Федерации».

Презентация этой карты пройдет в официальной группе «молодежного» Комитета (https://vk.com/spb_kpmp). Планируется, что в анкетировании примут участие порядка 2000 студентов.

В городе на Неве насчитывается порядка 73% иногородних студентов. Поэтому наличие интерактивной карты – отличная возможность для них лучше узнать город и побывать в популярных местах (в том числе, со студенческой скидкой). 

В преддверии Международного дня студента плакаты с лучшими студентами можно будет увидеть на городских площадках. В Петербурге будет размещена социальная реклама, главными героями которых ребята и станут. Одним из таких активных студентов-медиков стала Анна Шадрина, которая обучается в СПбГУ: «Считается, что будущие врачи никогда не спят, все время учатся и теряют свою молодость где-то в мешках под глазами, однако я всегда считала, что это не так. Так появилась фраза «Я больше, чем студент-медик». Я люблю волонтерить, потому что мне важно, чтобы каждый человек был услышан, чтобы каждый ощутил вкус студенчества и реализовал себя. Диплом, конечно, останется с тобой на всю жизнь, но о чем ты расскажешь своим друзьям, родителям и детям - об учебниках, которые к тому времени будут неактуальны? Общественная деятельность - мой способ убежать от навязывания социальных ролей, раскрыться и быть максимально искренней с собой и с окружающим миром. Это способ менять происходящее вокруг и открывать себя с новых сторон. Все возможно, так «Почему нет?».

Также в социальных сетях «молодежного» Комитета можно будет найти полезные лайфхаки для учебы, ментального здоровья, прочитать истории студентов петербургских вузов. Здесь же можно будет найти видеоролики с выпускниками петербургских вузов, которые уже достигли больших высот в профессиональной среде. Они расскажут, как развиваться, двигаться вперед и не упускать момент.

О том, что студенчество – самая лучшая пора для старта карьеры, подтверждают и сами молодые петербуржцы. Именно это время дано для молодого человека, чтобы он искал новые знакомства и совершенствовал свои профессиональные навыки.

Анастасия Кожевникова, студентка направления «режиссура телевидения» и победитель многих международных конкурсов, рассказывает о своем деле: «С детства я писала рассказы и сценарии, ставила спектакли, снимала маленькие фильмы. В 8 лет мне сказали, что это называется «режиссура», тогда я всем заявила, что стану режиссером. С тех эта мысль ни на секунду не покидала меня. Я становлюсь самым счастливым и самым наполненным человеком, когда вижу, что мои фильмы находят отражение в сердцах зрителей. Я счастлива, что люди, работающие со мной, наполняются любовью и желанием жить. Я занимаюсь одной из самых благодарных, самых интересных и самых светлых профессий в мире».

Ранее праздник проходил в формате фестиваля. Участники знакомились с традиционной культурой и творчеством дружественных государств, представители местных общин и землячеств рассказывали о своих проектах. В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями разработал актуальный медиа-формат.

Информационная справка:  

Международный день студентов отмечается 17 ноября. Он был учрежден в 1941 году в Лондоне (Великобритания) на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма. Дата установлена в память чешских студентов – героев Сопротивления.

Источник: Комитет по молодежной политике
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

5-11-2020, 19:46
Форум студенческих объединений СЗФО соберет активную молодежь
2-11-2018, 15:07
В Петербурге может появиться социальная карта студента
19-10-2020, 19:59
В Петербурге волонтеры разработают «дорожную карту» на 2021 год
4-09-2020, 11:56
Студентов Петербурга приглашают поучаствовать в квесте по охране труда
2-03-2017, 12:56
Гигантская ромашка появится у Петропавловской крепости
5-11-2020, 19:53
Урок мужества ко Дню народного единства провели онлайн

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
400
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
801
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
825
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
1 000
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
Наверх