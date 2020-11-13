Интерактивная карта студенческой жизни появится в Петербурге

17 ноября, в Международный день студента, в Северной столице появится интерактивная карта, где будут отмечены самые популярные у молодежи города места. Петербуржцы сами могут определить локации, приняв участие в опросе (http://stuspb.ru/ ), который можно пройти до 16 ноября. Топовые достопримечательности войдут в электронную карту студенческой жизни Санкт-Петербурга.

Мероприятие проходит в рамках регионального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование» и направлено на достижение ключевого показателя «Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов субъекта Российской Федерации».

Презентация этой карты пройдет в официальной группе «молодежного» Комитета (https://vk.com/spb_kpmp ). Планируется, что в анкетировании примут участие порядка 2000 студентов.

В городе на Неве насчитывается порядка 73% иногородних студентов. Поэтому наличие интерактивной карты – отличная возможность для них лучше узнать город и побывать в популярных местах (в том числе, со студенческой скидкой).

В преддверии Международного дня студента плакаты с лучшими студентами можно будет увидеть на городских площадках. В Петербурге будет размещена социальная реклама, главными героями которых ребята и станут. Одним из таких активных студентов-медиков стала Анна Шадрина, которая обучается в СПбГУ: «Считается, что будущие врачи никогда не спят, все время учатся и теряют свою молодость где-то в мешках под глазами, однако я всегда считала, что это не так. Так появилась фраза «Я больше, чем студент-медик». Я люблю волонтерить, потому что мне важно, чтобы каждый человек был услышан, чтобы каждый ощутил вкус студенчества и реализовал себя. Диплом, конечно, останется с тобой на всю жизнь, но о чем ты расскажешь своим друзьям, родителям и детям - об учебниках, которые к тому времени будут неактуальны? Общественная деятельность - мой способ убежать от навязывания социальных ролей, раскрыться и быть максимально искренней с собой и с окружающим миром. Это способ менять происходящее вокруг и открывать себя с новых сторон. Все возможно, так «Почему нет?».

Также в социальных сетях «молодежного» Комитета можно будет найти полезные лайфхаки для учебы, ментального здоровья, прочитать истории студентов петербургских вузов. Здесь же можно будет найти видеоролики с выпускниками петербургских вузов, которые уже достигли больших высот в профессиональной среде. Они расскажут, как развиваться, двигаться вперед и не упускать момент.

О том, что студенчество – самая лучшая пора для старта карьеры, подтверждают и сами молодые петербуржцы. Именно это время дано для молодого человека, чтобы он искал новые знакомства и совершенствовал свои профессиональные навыки.

Анастасия Кожевникова, студентка направления «режиссура телевидения» и победитель многих международных конкурсов, рассказывает о своем деле: «С детства я писала рассказы и сценарии, ставила спектакли, снимала маленькие фильмы. В 8 лет мне сказали, что это называется «режиссура», тогда я всем заявила, что стану режиссером. С тех эта мысль ни на секунду не покидала меня. Я становлюсь самым счастливым и самым наполненным человеком, когда вижу, что мои фильмы находят отражение в сердцах зрителей. Я счастлива, что люди, работающие со мной, наполняются любовью и желанием жить. Я занимаюсь одной из самых благодарных, самых интересных и самых светлых профессий в мире».

Ранее праздник проходил в формате фестиваля. Участники знакомились с традиционной культурой и творчеством дружественных государств, представители местных общин и землячеств рассказывали о своих проектах. В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями разработал актуальный медиа-формат.

Информационная справка:

Международный день студентов отмечается 17 ноября. Он был учрежден в 1941 году в Лондоне (Великобритания) на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма. Дата установлена в память чешских студентов – героев Сопротивления.