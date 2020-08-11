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Питерец.ру » Общество » Петербуржцам расскажут в спецшколе, как сортировать мусор

Петербуржцам расскажут в спецшколе, как сортировать мусор

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Опубликовал: Вадик Котов
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Петербуржец Роман Саблин вышел в полуфинал Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020» с проектом «Школа Раздельного Сбора Отходов».

Петербуржец Роман Саблин вышел в полуфинал Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020» с проектом «Школа Раздельного Сбора Отходов».

«Каждый день у нас дома образуется мусор. Обычно он отправляется на полигон. Так мы теряем ценные ресурсы и загрязняем окружающую среду. Есть и другой вариант, когда образующиеся отходы человек не выбрасывает, а сортирует по разным фракциям и потом отдает на переработку. Внедрить такую систему у себя дома может и должен каждый ответственный потребитель. И поможет в этом Школа РСО», - рассказал Роман.

Школа Раздельного Сбора Отходов реализована в виде бесплатного для обучающихся онлайн-курса, в ходе которого будут рассмотрены все виды отходов, начиная от каждого вида пластика и заканчивая опасными бытовыми отходами; куда и когда обучающиеся могут сдать свои отходы; как правильно собирать отходы в своей квартире, в чем хранить и куда ставить, чтобы это было для всех комфортно.

«Многие из нас до конца не знают, как правильно сортировать мусор, но хотят научиться. Поэтому проект «Школа Раздельного Сбора отходов» – очень своевременный. Наш город славится социально ответственной и активной молодежью. Уверена, что проект поддержат многие молодые люди Северной столицы», – отметила председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.

В этом году конкурс «Доброволец России» проводится в 10 раз, а его грантовый фонд инициативой Президента Владимира Путина был увеличен вдвое – до 90 миллионов рублей. Конкурс проходит в 14 номинациях, и в нем могут принимать участие все граждане России старше 8 лет.

Вручение премии «Доброволец России – 2020» пройдет в рамках Международного форума добровольцев, который состоится в декабре.

В этом году от Санкт-Петербурга было подано более 1 000 заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2020».

В четвертьфинал конкурса прошли 318 человек, из которых 36 участников стали полуфиналистами Конкурса. Это самый большой показатель по СЗФО.

Организаторами конкурса выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи», Ассоциация волонтерских центров, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр», Общероссийская общественно-государственная организация «Российское движение школьников».

Источник: Комитет по молодежной политике
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