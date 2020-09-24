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В Доме молодежи состоится форум «Проблемы ВИЧ/СПИДа в молодежной среде: пути решения и профилактика»

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Опубликовал: Вадик Котов
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На площадке Дома молодежи Санкт-Петербурга состоится общегородской форум «Проблемы ВИЧ/СПИДа в молодежной среде: пути решения и профилактика»

30сентябряс 11.00 до 17.00 на площадке Дома молодежи Санкт-Петербурга (Новоизмайловский пр., 48) состоится общегородской форум «Проблемы ВИЧ/СПИДа в молодежной среде: пути решения и профилактика». Форум организован Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Запланировано открытоепленарное заседание с участием специалистов в области профилактики и лечения СПИД/ВИЧ-инфекции, а также работа трех секций по следующим направлениям:

- Призыв к действиям: активизация профилактики заражения ВИЧ-инфекцией среди молодежи в онлайн и оффлайн пространствах с целью снижения количества новых случаев ВИЧ-инфекции;

- Предупреждение ВИЧ/СПИДа среди молодых людей. Проблемыи решения;

- Осознанность: как обезопасить себя от ВИЧ.

Молодые люди не всегда должным образом уделяют внимание своему здоровью, не задумываясь о возможных последствиях. Цель Форума –противодействие развитию распространения ВИЧ-инфекции на территории Санкт-Петербурга и снижение новых случаев инфицирования среди молодежи путем повышения информированности молодежи Санкт-Петербурга по вопросам ВИЧ-инфекции, популяризации мер по профилактике и диагностике ВИЧ-инфекции/СПИДа, пропаганды традиционных ценностей и здорового образа жизни, профилактики социально значимых заболеваний.

Сегодня профилактика и лечение ВИЧ-инфекции требуют принятия комплексных мер глобального реагирования и учета того, что распространение ВИЧ-инфекции нередко является следствием недостаточного информирования населения, в том числе молодежи по данному вопросу.

Формат Форума предоставляет возможность повысить осведомленность молодежи по вопросам ВИЧ-инфекции, обсудить актуальные темы, обменяться информационно-аналитическими знаниями, лучше понять возможности и определить перспективы более тесного взаимодействия в части реализации профилактических мероприятий по ВИЧ-инфекции в молодежной среде и развития сотрудничества по вопросам предупреждения распространения ВИЧ-инфекции.

В течение дня молодые люди от 18 до 30 лет, студентывысших и средних профессиональныхучебных заведений, воспитанники домов молодежи, подростково-молодежных центров и клубоввстретятся друг с другом и с представителями государственных и негосударственных организаций здравоохранения по профилактике и лечению ВИЧ, исполнительных органов государственной власти и смогут познакомиться, пообщаться, подискутироватьна актуальные вопросыпро ВИЧ/СПИД.

Справочно: К маю 2020 г. в стране проживало 1 087050россиян с лабораторно выявленным диагнозом ВИЧ-инфекция, исключая 365 892 больных, умершихза весь период наблюдения (по данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора). Всего за весь период наблюдения выявлено на 01.01.2020г. –59077случаев ВИЧ-инфекции у жителей Санкт-Петербурга (включая умерших) (информационный бюллетень «ВИЧ-инфекция в Санкт-Петербурге по состоянию на 01.01.2020г.»). Стабильно высокий уровень пораженности населения ВИЧ-инфекцией, как в России, так и в Санкт-Петербурге является следствием недостаточного уровня информированности граждан, в том числе молодежи об актуальности проблемы ВИЧ-инфекции, наряду с практикой рискованного поведения.

Программа Форума:

11.00 –12.00 –регистрация участников Форума, выдача информационной и презентационной продукции Форума.

12.00 –13.30 –пленарное заседание «Современное состояние проблемы распространения ВИЧ-инфекции –уязвимость и роль молодежи».

13.30 –14.00 –кофе-брейк.

14.00 –16.00 –работа 3 секций осуществляется параллельно:

Секция 1 –круглый стол «Призыв к действиям: активизация профилактики заражения ВИЧ-инфекцией среди молодежи в онлайн и оффлайн пространствах с целью снижения количества новых случаев ВИЧ-инфекции»;

Секция 2 –круглый стол «Предупреждение ВИЧ/СПИДа среди молодых людей. Проблемы и решения»;

Секция 3 –мастер-класс «Осознанность: как обезопасить себя от ВИЧ».

16.00 –17.00 –церемония закрытия Форума, выступление творческих коллективов, вручение сертификатов участникам Форума.

Также, во время работы Форума запланировано размещение мобильной лаборатории, где каждый желающий сможет пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Источник: Комитет по молодежной политике
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