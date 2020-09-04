В Петербурге решается будущее Кузнечного рынка

Практика преобразования старинных зданий под современные нужды и, как следствие, обновление облика Петербурга в последнее время становится все более популярной. Так, подведомственное Комитету по контролю за имуществом Агентство по развитию имущественного комплекса решило заняться разработкой концепции преобразования Кузнечного рынка в современное пространство. «При работе нужно будет учесть необходимость сохранения здания – памятника культурного наследия, а также сохранения здания в собственности города и его целевого назначения как хозяйственного рынка», – прокомментировали в Комитете имущественных отношений Петербурга.

Маркетолог-урбанист Вероника Сединина также отметила, что важно сохранить исторический контекст места, его интерьер, архитектуру и фасады. Член Градостроительного совета при правительстве Петербурга архитектор Владимир Линов добавил, что в отношении исторических зданий действует такое важное понятие, как предмет охраны. В него включают самые важные архитектурные элементы или конструкции зданий, которые должны быть сохранены в неизменном виде.

Если Кузнечный рынок Смольный все-таки собирается реконструировать, то с преобразованием другого объекта исторического наследия, Конюшенное ведомство, дела обстоят значительно хуже. Ни руководство города, ни КГИОП и ВООПИиК, ни Комитет по инвестициям пока не запустили каких-либо процессов, чтобы вопрос с его реконструкцией успешно разрешился.



Напомним, императорское Конюшенное ведомство является уникальным памятником архитектуры, ожидающим реставрации уже десять лет. В 2010 году руководство города передало исторический комплекс ГК «Плаза Лотос Групп» под создание апарт-отеля с бассейном и подземным паркингом. Проект вызвал много споров и протестов со стороны градозащитников и экспертов из-за того, что подразумевал серьезные вмешательства в конструкцию памятника. После чего здание было передано в ведение Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

О необходимости реставрации объекта русского классицизма говорят уже не первый год, но пока ни один из пяти предложенных инвесторами, в том числе частными, проектов не устроил Смольный. К сожалению, петербургские градозащитные организации не всегда могут помочь с возрождением памятников архитектуры. Город также за счет собственных средств и без федерального финансирования восстановить объект и наполнить его жизнью полноценно и в разумные сроки, скорее всего, не сможет. К сожалению, время играет не на стороне Конюшенного ведомства. Именно поэтому эксперты утверждают, что спасти историческое здание может его продажа частным инвесторам.

На будущего исполнителя реконструкции ведомства ляжет огромная ответственность, ведь комплекс находится в плачевном состоянии. Только надежный и проверенный инвестор с хорошей репутацией и, несомненно, финансированием сможет достойно провести реставрационные работы.