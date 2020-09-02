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Питерец.ру » Общество » Общественники в Петербурге приняли участие в мероприятиях, посвященных годовщине Таллинского прорыва 1941 года

Общественники в Петербурге приняли участие в мероприятиях, посвященных годовщине Таллинского прорыва 1941 года

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Опубликовал: Питерец
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Фото:
ОНФ
Активисты ОНФ в Санкт-Петербурге приняли участие в мероприятиях, посвященных годовщине Таллинского прорыва 1941 года

Активисты Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге приняли участие в торжественно-траурных мероприятиях, посвященных 79-й годовщине Таллинского прорыва Краснознаменного Балтийского флота в город Кронштадт в августе 1941 года.

Марш памяти героев Таллинского прорыва стартовал с полуденного выстрела из сигнального орудия Петропавловской крепости. Его совершили фронтовики, непосредственные участники перехода: капитан первого ранга в отставке Василий Павлович Джуржа (транспорт «Балхаш») и старший мичман Николай Владимирович Бричук (эскадренный миноносец «Гордый»), оба на будущий год отметят столетие. Затем состоялись митинги у порта «Санкт-Петербург» (у памятника героям-балтийцам) и на Якорной площади в Кронштадте у Стены памяти. Для участников мероприятия также прошли экскурсии в доковое адмиралтейство парка «Патриот» и на борт эскадренного миноносца «Беспокойный» в музей Таллинского прорыва.

«С перехода начиналась моя служба, – вспоминает участник августовских событий 1941 года Василий Джуржа, – я был матросом. Посадили нас на «Балхаш», пошли. Потом взрыв, судно пополам, стало тонуть. Одни пишут, что лодка нас торпедировала, другие, что подорвался на мине, – мнения расходятся. Хорошо, что я умел плавать, в деревне научился, это меня и спасло. С борта в воду прыгнул, подобрал меня потом катер, благодаря этому и выжил».

Организатор марша памяти, генеральный директор НП «Память Таллинского прорыва», Мария Инге-Вечтомова, внучка поэта Юрия Инге, погибшего во время перехода, отметила, что память героев Родины священна. «Мы помним историю, потомки участников Таллинского прорыва имеют возможность встречаться и вспоминать дедов и отцов. Большое удовлетворение приносят эти встречи потомкам, которые в детстве лишились своих отцов, а теперь нашли детей их однополчан, это большая отрада. Наше дело - хранить память тех дней, планомерно проводя мемориальную работу и напоминая молодежи героическую историю Отечества», – сказала она.

В свою очередь, активист регионального отделения ОНФ Анна Лаппе добавила, что эти мероприятия призваны воспитать уважительное отношения к ветеранам и жертвам Великой Отечественной войны, сохранить память о значимых в истории событиях, морально поддержать оставшихся в живых свидетелей войны. «Общероссийский народный фронт в Санкт-Петербурге уделяет особое внимание патриотическому воспитанию россиян, мы с глубоким уважением приняли участие в памятном марше, наши дети должны помнить героические страницы истории нашей страны», – отметила Лаппе.

Таллинский переход – одна из крупнейших морских операций начала Великой Отечественной войны, в ходе которой оказавшиеся в тылу врага таллинская база Балтийского флота и части советских войск, защищавшие Таллин, были эвакуированы через заминированный Финский залив под постоянными фашистскими обстрелами и авиаударами в Кронштадт. Во время перехода из 225 вышедших из Таллина кораблей, вспомогательных судов и транспортов 62 погибло, 163 были спасены и впоследствии приняли участие в обороне Ленинграда.

Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
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