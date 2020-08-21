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Питерец.ру » Общество » Студентам Петербурга посветят арт-объект на рыбном заводе Камчатки

Студентам Петербурга посветят арт-объект на рыбном заводе Камчатки

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ВКонтакте
Студентам Петербурга посветят арт-объект на рыбном заводе Камчатки. Путинный отряд вернулся с летнего трудового сезона

Отработав почти полтора месяца, бойцы первого студенческого путинного отряда (СПуО) «Посейдон» вернулись домой и рассказали, как прошел их трудовой сезон. Ребята признались, что они довольны и счастливы, а свой опыт работы в новом, неизведанном для отрядов Санкт-Петербурга направлении они оценили на отлично.

В конце мая этого года бойцы отряда «Посейдон» получили хорошие новости – они прошли конкурс на межрегиональный студенческий путинный проект «Камчатка-2020». Этот день теперь и считается днем рождения отряда. Санкт-Петербург представили 4 человека.

Среди всех регионов ребята заняли первое место по производственной деятельности. Теперь можно с уверенностью сказать, что путинное направление отрядов нашего города возрождается.

«Каждый боец занимался своей работой, – рассказывает командир «Посейдона» Елизавета Виноградова. – Я стояла на укладке – укладывала рыбу в специальные протвиня на весах с определенным весом. Маша и Наташа работали на лазере, переворачивали и двигали рыбу для того, чтобы отрезать ее части. Тагир работал шкафистом, он забивал в морозилки рыбу, которую я укладывала. На самом деле процессы на рыбзаводе оказались очень интересными».

Кроме того, что бойцы попробовали себя в новом направлении, они впервые побывали на Камчатке. Студенты наслаждались местной природой – горами и красивыми закатами. Им удалось побывать на Охотском море, термальных источниках, вулкане.

«Мы ели на завтрак красную икру, на ужин красную рыбу, а вахтовики подкармливали нас варенным королевским крабом, – поделилась Лиза. – А еще мы теперь умеем определять разные виды красной рыбы – нерки, киты, горбуши, кижуча и гольца, и отличать самок и самцов».

Ребята уверены, что необходимо и дальше продолжать развивать направление путинных отрядов.

«Нужно будет снова отправить бойцов на сезон в составе путинного отряда, это точно. На заводе по нашему флагу сделают арт-объект – скульптура Посейдона со специальной подсветкой будет гордо стоять на территории и прославлять наш отряд – героев из Санкт-Петербурга, готовых возродить направление! Поэтому точно нужно будет поехать туда снова, чтобы сфотографироваться», – подытожила Елизавета Виноградова.
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