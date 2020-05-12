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Питерец.ру » Экономика » Петербургские справедливороссы предлагают распространить кредитные каникулы на образовательные кредиты и снизить ставки по ним для абитуриентов 2020 года

Петербургские справедливороссы предлагают распространить кредитные каникулы на образовательные кредиты и снизить ставки по ним для абитуриентов 2020 года

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
Петербургские справедливороссы предлагают распространить кредитные каникулы на образовательные кредиты и снизить ставки по ним для абитуриентов 2020 года

Глава петербургских справедливороссов Марина Шишкина и депутаты Законодательного Собрания от фракции «Справедливая Россия» Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров направили обращение министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову с предложением распространить на образовательные кредиты как для студентов, так и для выпускников вузов действие механизма кредитных каникул для потребительских и ипотечных кредитов, введенного федеральным законодательством в связи с пандемией коронавируса. Еще одно предложение справедливороссов – снизить предельное увеличение процентной ставки на образовательные кредиты с 7% до 5% для поступающих в вузы в 2020 году.

В обращении говорится:

 «В настоящее время средняя ставка по образовательному кредиту достигает 12%, из которой, соответственно, субсидируется за счет средств государственного бюджета около 5,12% (при сроке кредита 10 лет). И все же выплаты по кредиту создают серьезную нагрузку на семейный бюджет как студента, так и выпускника. Ежемесячные платежи в размере 6000 – 10 000 рублей для начинающего специалиста-выпускника могут стать в текущих условиях крайне затруднительными. В этой связи полагаем разумным распространить действие механизма кредитных каникул на образовательные кредиты как для студентов, так и для выпускников образовательных учреждений».

Кроме того, справедливороссы просят министра науки и образования рассмотреть возможность стимулирования спроса на платные образовательные услуги путем снижения процентной ставки по образовательным кредитам за счет корректировки соответствующего положения постановления Правительства РФ от 26.02.2018 № 197 и снижения предельного увеличения процентной ставки с 7% до 5%. По мнению авторов обращения, это позволит уменьшить ежемесячные платежи студентов первых курсов.

Комментирует Марина Шишкина:

- Плановая нервотрепка в семьях, где дети готовятся к поступлению в вузы или к сессии, теперь сопровождается еще и страхами, связанными с экономической нестабильностью. Многие сейчас задаются вопросами: а сможет ли ребенок доучиться в вузе на коммерческой форме обучения, если семья испытывает денежные проблемы в связи с пандемией? Получат ли студенты отсрочку от армии из-за материальных сложностей, которые могут стать причиной для отказа банка в получении образовательного кредита? Если только в 2019 году общая доля первокурсников, обучающихся на платной основе, составила около 38% - можно себе представить, сколько российских семей сейчас пребывают в стрессе, переживая за будущее своих детей.

Считаю, что министерство науки и образования должно инициировать изменения федерального законодательства, направленные на поддержку как ныне обучающихся по образовательным кредитам студентов, так и абитуриентов текущего года, намеренных учиться с использованием займов.

Напомним, в соответствии с Федеральным законом от 03.04.2020 № 106-ФЗ предусмотрена возможность для граждан и предпринимателей получить отсрочку платежей по кредитам и займам на срок до полугода в том случае, если они пострадали от снижения доходов в связи с пандемией коронавируса (кредитные каникулы). Указанный закон вступил в силу с 3 апреля 2020 года. В законе в первую очередь речь идет о потребительских кредитных договорах (договорах займа), в том числе и о договорах, обязательства по которым обеспечены ипотекой, заключенных до 03.04.2020. Согласно закону, заемщики - граждане и ИП - могут обратиться к кредитору с требованием об изменении условий такого договора, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком, но не более 6 месяцев.

Однако, действие данного закона не распространяется на образовательные кредиты, вследствие того, что их структура отлична от потребительских кредитов и ипотеки. Ежемесячный платеж банку в случае обычного кредита всегда состоит из основной суммы долга и суммы процентов. В зависимости от вида платежа соотношение этих сумм может меняться. В случае с образовательным кредитом заемщику предоставляется льготный период, равный сроку обучения плюс три месяца, во время которого выплачиваются только проценты. При этом в первый год выплачивается не более 40% от положенных платежей, во второй год – не более 60%. На практике это означает, что в первые годы, пока студент учится, сумма выплат будет меньше, и возрастет только после окончания льготного периода, когда заемщик устроится на работу. Кредиты на образование субсидирует государство. Оно компенсирует банку часть выданной суммы, благодаря чему банк имеет возможность предоставлять кредит по сниженной процентной ставке.

Источник: Справедливая Россия
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