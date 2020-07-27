ента новостей

16:21
В Кронштадте спецалисты по «ремонту окон» обокрали 83-летнюю пенсионерку
16:03
В День ВМФ «юнармейцы» должны были пройти по воде и по суше
16:02
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
13:15
В Ленобласти заложен киль пограничного сторожевого корабля
13:09
В Петербурге полицейские задержали серийного грабителя
11:50
В Петербурге 16-летний подросток попал в ДТП на угнанной иномарке
10:31
Зарождение традиций парада ВМФ
09:40
Очередное негодование Вишневского
22:24
Ушла из жизни Нина Андреева – автор «антиперестроечного манифеста»
23:52
«Зенит» на радостях попортил завоёванный Кубок России
19:43
Кандидаты в губернаторы Лебедев и Габитов сдали в облизбирком подписи в свою поддержку
07:56
Доход гостиниц серьезно упал
07:54
Ожидается наплыв туристов
15:08
В Петербурге отремонтируют здание геофизической обсерватории им. Воейкова
14:35
Михаил Романов попросил Генпрокуратуру РФ провести проверку деятельности фирмы, завладевшей «золотой коллекцией» «Ленфильма»
14:33
В Петербурге задержаны аферисты продававшие пенсионерам «чудо-приборы»
14:30
На «Северной верфи» заложили траулер «Капитан Абакумов»
14:23
Панельная дискуссия «Письменность – базовая ценность в цифровую эпоху»
14:20
В день проведения Главного военно-морского парада будет введён запрет на проезд по КАД через Комплекс защитных сооружений
10:14
Как правильно купать собаку
09:44
ОСК переедет в Петербург
18:13
Футбольный «Зенит» завершил чемпионат с рекордными показателями
16:20
Молодых петербуржцев приглашают на «Зеленый фитнес»
13:43
Возраст молодежи увеличат до 35 лет после принятия закона «О молодежной политике»
13:05
В Петербурге в честь полярного капитана Юрия Кучиева назван сквер на Васильевском острове
12:33
В ленобласти в ДТП погибла женщина водитель
12:24
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам 1,4 миллиона рублей
12:17
В Петербурге задержан «автоподставщик», обманувший пенсионера
09:00
Где отдыхать?
08:40
Необычные вакансии
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » В День ВМФ «юнармейцы» должны были пройти по воде и по суше

В День ВМФ «юнармейцы» должны были пройти по воде и по суше

0
86
Опубликовал: Vera_Bu
0
Фото:
Яндекс
В День Военно-Морского флота в городе на Неве прошел грандиозный парад. Гордость российского флота продемонстрировали зрителям.

В воскресенье, 26 июля в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Подразделения ВМФ продемонстрировали 46 судов: корветы-терминаторы, десантные корабли, минные тральщики нового поколения и ударные основы флота - фрегаты. Открыла торжественный выход группировка из противодиверсионных катеров «юнармейской» серии - «Юнармеец Балтики», «Юнармеец Каспия», «Юнармеец Беломорья» и другие.
Ожидалось, что «юнармейцы» пройдут не только по воде. Ранее сообщалось, что в День ВМФ члены отрядов всероссийского патриотического движения «Юнармия» пронесут портреты павших героев Великой Отечественной войны в рамках акции «Бессмертный полк». Однако из-за существующей до сих пор опасности распространения коронавируса, масштабное шествие отменили.
К счастью, пандемия не помешала юнармейцам в 75-летнюю годовщину Победы поучаствовать в нескольких важнейших мероприятиях – в параде на Красной площади и открытии Ржевского мемориала. Подростки, одетые в традиционные алые фетровые береты, красные поло, бежевые милитари-брюки и берцы в тон, с гордостью пронесли юнармейское знамя, еще раз подчеркнув связь поколений.

В День ВМФ «юнармейцы» должны были пройти по воде и по суше


Стоит отметить, что обычная жизнь юнармейца куда более интересна, чем кажется на первый взгляд. Кроме патриотических мероприятий школьники с удовольствием участвуют в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, творческих соревнованиях и экологических акциях. Прекрасно себя чувствуют юнармейцы, когда есть возможность проверить свои физические силы и навыки выживания в нестандартных условиях. В конце июля юнармейцы из Якутии под присмотром инструкторов-водников и членов «Боевого братства» отправились сплавляться по реке Чульман. Курс на двое суток включил в себя не только передвижения по воде, но и организацию палаточного городка, рыбалку и даже запуск салютов.
Юнармейцы Ставрополья тоже не отстают: во время каникул они отправились покорять самую высокую точку страны – Эльбрус. В группу на восхождение были зачислены лучшие из лучших «красных беретов». Учитывались знания по горной подготовке, физическое и моральное состояние, а также школьная успеваемость ребят. Свою силу и выносливость подростки будут проверять в течение 10-12 суток - именно столько времени займет поход. На взятой высоте отряд планирует установить флаг «Юнармии» и копию Знамени Победы. «Это те моменты, которые остаются в памяти на всю жизнь», - отметил начальник Главного штаба движения, Герой России и летчик-космонавт Роман Романенко.
С пользой проводят лето юнармейцы, записавшиеся на онлайн-смену по основам мультимедийной журналистики. В рамках курса подростков учат делать интересные репортажи и монтаж роликов, грамотно вести социальные сети, уверенно выступать на публике и разбираться в тонкостях закона об авторском праве. На дистанционной медиа-смене для ребят организуют утреннюю зарядку, а также вечерние викторины, просмотры кино и танцевальные соревнования.
Организаторы мероприятий надеются, что благодаря разноплановым занятиям кто-то из ребят сможет определиться с вектором выбора будущей профессии. А некоторые юнармейцы со сферой определились давно и желают связать свою жизнь со службой в армии.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

15-04-2020, 22:20
Из-за коронавируса Парад Победы в Петербурге пройдет без юнармейцев
19-06-2020, 19:09
Желания исполняются: юнармейцам Петербурга разрешили участвовать в параде Победы
18-04-2015, 09:35
Показ военной техники в рамках конкурса «Юнармеец»
10-05-2016, 21:33
9 мая по Невскому проспекту прошел «Бессмертный полк»
15-07-2019, 19:51
Открытие выставки «Военно-морской флот России. В небе, на воде и под водой»
27-07-2013, 14:24
Ледокол «Красин» выступит в параде кораблей в День ВМФ

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
76
Сегодня, 11:50
В Петербурге 16-летний подросток попал в ДТП на угнанной иномарке
0
275
23-07-2020, 12:33
В ленобласти в ДТП погибла женщина водитель
0
686
9-07-2020, 12:15
В ДТП в Ленобласти погибли два человека
0
648
8-07-2020, 14:14
В ДТП в Ленобласти погиб 12-летний мальчик из Петербурга
Наверх