В День ВМФ «юнармейцы» должны были пройти по воде и по суше

В воскресенье, 26 июля в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Подразделения ВМФ продемонстрировали 46 судов: корветы-терминаторы, десантные корабли, минные тральщики нового поколения и ударные основы флота - фрегаты. Открыла торжественный выход группировка из противодиверсионных катеров «юнармейской» серии - «Юнармеец Балтики», «Юнармеец Каспия», «Юнармеец Беломорья» и другие.

Ожидалось, что «юнармейцы» пройдут не только по воде. Ранее сообщалось, что в День ВМФ члены отрядов всероссийского патриотического движения «Юнармия» пронесут портреты павших героев Великой Отечественной войны в рамках акции «Бессмертный полк». Однако из-за существующей до сих пор опасности распространения коронавируса, масштабное шествие отменили.

К счастью, пандемия не помешала юнармейцам в 75-летнюю годовщину Победы поучаствовать в нескольких важнейших мероприятиях – в параде на Красной площади и открытии Ржевского мемориала. Подростки, одетые в традиционные алые фетровые береты, красные поло, бежевые милитари-брюки и берцы в тон, с гордостью пронесли юнармейское знамя, еще раз подчеркнув связь поколений.



Стоит отметить, что обычная жизнь юнармейца куда более интересна, чем кажется на первый взгляд. Кроме патриотических мероприятий школьники с удовольствием участвуют в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, творческих соревнованиях и экологических акциях. Прекрасно себя чувствуют юнармейцы, когда есть возможность проверить свои физические силы и навыки выживания в нестандартных условиях. В конце июля юнармейцы из Якутии под присмотром инструкторов-водников и членов «Боевого братства» отправились сплавляться по реке Чульман. Курс на двое суток включил в себя не только передвижения по воде, но и организацию палаточного городка, рыбалку и даже запуск салютов.

Юнармейцы Ставрополья тоже не отстают: во время каникул они отправились покорять самую высокую точку страны – Эльбрус. В группу на восхождение были зачислены лучшие из лучших «красных беретов». Учитывались знания по горной подготовке, физическое и моральное состояние, а также школьная успеваемость ребят. Свою силу и выносливость подростки будут проверять в течение 10-12 суток - именно столько времени займет поход. На взятой высоте отряд планирует установить флаг «Юнармии» и копию Знамени Победы. «Это те моменты, которые остаются в памяти на всю жизнь», - отметил начальник Главного штаба движения, Герой России и летчик-космонавт Роман Романенко.

С пользой проводят лето юнармейцы, записавшиеся на онлайн-смену по основам мультимедийной журналистики. В рамках курса подростков учат делать интересные репортажи и монтаж роликов, грамотно вести социальные сети, уверенно выступать на публике и разбираться в тонкостях закона об авторском праве. На дистанционной медиа-смене для ребят организуют утреннюю зарядку, а также вечерние викторины, просмотры кино и танцевальные соревнования.

Организаторы мероприятий надеются, что благодаря разноплановым занятиям кто-то из ребят сможет определиться с вектором выбора будущей профессии. А некоторые юнармейцы со сферой определились давно и желают связать свою жизнь со службой в армии.