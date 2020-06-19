ента новостей

19:09
Желания исполняются: юнармейцам Петербурга разрешили участвовать в параде Победы
19:07
Накануне Дня медицинского работника стартовал проект #ПитерПомогаетВрачам
19:04
В Петербурге стартовала серия музыкальных концертов ко Дню медицинского работника
11:22
Белорукий гиббон прошел ветеринарный контроль в аэропорту «Пулково» перед полетом на Сахалин
11:13
На Васильевском острове обокрали пенсионерку
11:08
На инцидент с самолетами в Пулково отреагировал депутат Госдумы Михаил Романов
10:00
Беглов о второй волне коронавируса
09:13
Евросоюз продлил санкции
01:31
Айверсон покинет «Зенит», контракты Айона, Ренфро и Альбиси заканчиваются
19:07
Стартовала регистрация на всероссийский форум «Выше Крыши»
19:04
В Санкт-Петербурге общественники в преддверии парада начал поздравлять ветеранов с 75-летием Великой Победы
19:01
Лауреатами государственной премии России в области науки и технологий стали сотрудники BIOCAD
18:57
На КАД между ЗСД и проспектом Энгельса изменится схема движения
18:53
В Петербурге задержали лжепожарных, которые обокрали пенсионерку
09:03
Реабилитация после коронавируса
08:59
Госпитализировать стали меньше
16:02
Фестиваль «Летние чтения»
15:45
44 тонны морского коктейля прошли ветеринарный контроль
15:42
Онлайн-трансляция военно-исторической реконструкции «Внимание! Воздух!»
15:40
В Ленобласти задержали женщину обокравшую пенсионерку
15:31
295 литров крови сдали доноры Петербурга за неделю
14:17
В Петербурге иномарка сбила ребенка
10:01
Выбор в пользу самообразования
09:40
Что с малым бизнесом?
15:12
В Петербурге назвали имена лучших выпускников Российских школ
14:57
В Московском районе девочка на велосипеде сбила автомашина
14:43
В Невском районе молодая девушка выпала с шестого этажа
11:40
В Петербурге задержали домушников
10:12
Восстановление турпотока
09:50
Игнорирование самоизоляции
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Желания исполняются: юнармейцам Петербурга разрешили участвовать в параде Победы

Желания исполняются: юнармейцам Петербурга разрешили участвовать в параде Победы

0
39
Опубликовал: Vera_Bu
0
Фото:
Город+
Петербургские участники военно-патриотического движения «Юнармия» обратились к губернатору в связи с отстранением их от участия в параде Победы.

Петербургские участники военно-патриотического движения «Юнармия» обратились к губернатору в связи с отстранением их от участия в параде Победы.
Один из участников движения Тимофей Шалберов обратился к Беглову с просьбой разрешить им участвовать в параде в честь 75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На своей странице в соцсети «Вконтакте» юноша разместил эмоциональное видеообращение к губернатору.
«Мне очень больно. Мне больно за то решение, которое вы приняли. Вы никогда не прочувствуете того, что чувствую я сейчас», – говорит Тимофей в своем видео. После данного обращения многие граждане начали недоумевать, почему ребят, которые месяцами тренировались ради нескольких почетных минут в параде, исключили из торжества. В связи с общественным резонансом начальник Главного штаба «Юнармии» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко пояснил горожанам, что юные патриоты все-таки продолжат подготовку и пройдут в торжественном строю по Дворцовой площади с масками и перчатками. Все дело в том, что ранее в Смольном не хотели подвергать подростков риску заражения коронавирусом на таком масштабном мероприятии.
Подобная ситуация сложилась и в Ставрополье. Прямо перед генеральной репетицией власти сообщили, что более 80 юношей и девушек, которые усиленно готовились с марта, участвовать в мероприятии не будут. После многочисленных обращений юных патриотов с просьбой разрешить им участвовать в параде, глава региона Владимир Владимиров в «Прямой линии» заявил, что юнармейцы все же промаршируют на параде Победы. Главным условием стало медобследование: ребятам дважды будет необходимо пройти тест на коронавирус, первый до конца этой недели, второй — непосредственно перед мероприятием. Также разрешение на участие в параде Победы получили и юнармейцы Забайкалья. Уже на следующей неделе в Чите торжественно пройдет колонна юношей и девушек в традиционной песочной форме и красных беретах.
Стоит отметить, на фоне распространения коронавирусной инфекции в России пришлось перенести празднование Дня Победы, который традиционно отмечается 9 мая. В 2020 году Владимир Путин объявил новой датой Парада 24 июня.

Источник: Город+
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

15-04-2020, 22:20
Из-за коронавируса Парад Победы в Петербурге пройдет без юнармейцев
27-07-2013, 14:24
Ледокол «Красин» выступит в параде кораблей в День ВМФ
16-07-2018, 09:50
В Финский залив прибыл отряд кораблей Северного флота для участия в параде
4-07-2019, 15:38
Юнармейцы из Петербурга заступают на Вахту Памяти в Минске
12-07-2018, 11:44
В Финском заливе прошла первая тренировка ВМФ перед военно-морским парадом
21-02-2020, 19:35
Ветераны развернут Знамя Победы над побережьем Адриатического моря

Происшествия на дорогах

0
214
17-06-2020, 14:17
В Петербурге иномарка сбила ребенка
0
314
16-06-2020, 14:57
В Московском районе девочка на велосипеде сбила автомашина
0
598
1-06-2020, 13:44
В Петербурге в ДТП погиб пассажир иномарки
0
1 012
21-05-2020, 19:34
Смертельное ДТП в Киришском районе ленобласти
Наверх