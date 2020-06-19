Желания исполняются: юнармейцам Петербурга разрешили участвовать в параде Победы

Петербургские участники военно-патриотического движения «Юнармия» обратились к губернатору в связи с отстранением их от участия в параде Победы.

Один из участников движения Тимофей Шалберов обратился к Беглову с просьбой разрешить им участвовать в параде в честь 75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На своей странице в соцсети «Вконтакте» юноша разместил эмоциональное видеообращение к губернатору.

«Мне очень больно. Мне больно за то решение, которое вы приняли. Вы никогда не прочувствуете того, что чувствую я сейчас», – говорит Тимофей в своем видео. После данного обращения многие граждане начали недоумевать, почему ребят, которые месяцами тренировались ради нескольких почетных минут в параде, исключили из торжества. В связи с общественным резонансом начальник Главного штаба «Юнармии» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко пояснил горожанам, что юные патриоты все-таки продолжат подготовку и пройдут в торжественном строю по Дворцовой площади с масками и перчатками. Все дело в том, что ранее в Смольном не хотели подвергать подростков риску заражения коронавирусом на таком масштабном мероприятии.

Подобная ситуация сложилась и в Ставрополье. Прямо перед генеральной репетицией власти сообщили, что более 80 юношей и девушек, которые усиленно готовились с марта, участвовать в мероприятии не будут. После многочисленных обращений юных патриотов с просьбой разрешить им участвовать в параде, глава региона Владимир Владимиров в «Прямой линии» заявил, что юнармейцы все же промаршируют на параде Победы. Главным условием стало медобследование: ребятам дважды будет необходимо пройти тест на коронавирус, первый до конца этой недели, второй — непосредственно перед мероприятием. Также разрешение на участие в параде Победы получили и юнармейцы Забайкалья. Уже на следующей неделе в Чите торжественно пройдет колонна юношей и девушек в традиционной песочной форме и красных беретах.

Стоит отметить, на фоне распространения коронавирусной инфекции в России пришлось перенести празднование Дня Победы, который традиционно отмечается 9 мая. В 2020 году Владимир Путин объявил новой датой Парада 24 июня.