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Питерец.ру » Общество » В Петербурге задержали груз охотничьих трофеев из Намибии

В Петербурге задержали груз охотничьих трофеев из Намибии

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112
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Россельхознадзор
В аэропорту "Пулково" сотрудники Управления Россельхознадзора задержали груз охотничьих трофеев из Намибии

Инспекторы Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели ветеринарный контроль груза охотничьих трофеев. Необычный груз прибыл в «Пулково» из Намибии, страны на юго-западе Африки.

В ходе документарной проверки сотрудники Управления обнаружили, что в ветеринарных сертификатах отсутствуют сведения о ветеринарном ведомстве страны-экспортёра и об учреждении, выдавшем документы. Также оказалась не заполненной графа с информацией о происхождении трофеев, что сделало невозможным определение их происхождения.

В отношении грузополучателя было возбуждено дело об административном правонарушении. Трофеи будут находиться на хранении в грузовом терминале аэропорта до предоставления оформленных надлежащим образом ветеринарных сертификатов.

Источник: Россельхознадзор
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