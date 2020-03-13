В Петербурге задержали груз охотничьих трофеев из Намибии

Инспекторы Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели ветеринарный контроль груза охотничьих трофеев. Необычный груз прибыл в «Пулково» из Намибии, страны на юго-западе Африки.

В ходе документарной проверки сотрудники Управления обнаружили, что в ветеринарных сертификатах отсутствуют сведения о ветеринарном ведомстве страны-экспортёра и об учреждении, выдавшем документы. Также оказалась не заполненной графа с информацией о происхождении трофеев, что сделало невозможным определение их происхождения.

В отношении грузополучателя было возбуждено дело об административном правонарушении. Трофеи будут находиться на хранении в грузовом терминале аэропорта до предоставления оформленных надлежащим образом ветеринарных сертификатов.