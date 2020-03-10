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Питерец.ру » Общество » За поправки в Конституцию призывают голосовать в новых местах

За поправки в Конституцию призывают голосовать в новых местах

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86
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
За поправки в Конституцию призывают голосовать в новых местах

Разместить участки для голосования по изменениям в Конституции РФ на территории ТРК «Гранд Каньон» (Санкт-Петербург) предложил основатель данного комплекса, предприниматель и общественный деятель Мусса Экзеков.

По его мнению, таким образом удастся привлечь дополнительное количество горожан к участию в голосовании, создать им комфортные условия, а именно — дать возможность отдать свой голос в удобном месте и в удобное время.

Свою позицию Экзеков изложил в письме, направленном губернатору города и председателю Санкт-Петербургского избиркома. Он напоминает, что 22 апреля, когда планируется голосование, скорее всего будет объявлен выходным днем. В этой связи, по его мнению, многие горожане решат посвятить этот день семейному отдыху, посещению культурных и торгово-развлекательных центров.

По словам Муссы Экзекова, ТРК «Гранд Каньон» — один из самых крупных центров на севере города — на ежедневной основе принимает порядка 30000-50000 человек. Если организовать на территории комплекса участки для голосования, то к нему можно будет привлечь много людей, которые по каким-то причинам не смогут в этот день проголосовать иным образом. Как добавил Мусса Экзеков, у ТРК «Гранд Каньон» есть необходимые площади и опыт организации массовых мероприятий. Безопасность граждан гарантирована наличием систем охраны и видеонаблюдения, – уточнил он.

По его мнению, к этой инициативе могут присоединиться и другие крупные торгово-развлекательные площадки.

Напомним, что законопроект о поправках в Конституцию 10 марта будет рассмотрен Государственной Думой, а затем Советом Федерации. На недавней встрече с руководителями фракций Госдумы Президент России особо отметил, что поправки вступят в силу только после их одобрения гражданами страны.

«Как бы мы с вами ни отработали закон, всё равно он должен вступить в силу только после всероссийского голосования, то есть практически авторами этого закона, этих решений должны быть граждане Российской Федерации», – сказал Владимир Путин.
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