В Ленобласти раскрыли жестокие нападения на пенсионеров, совершенные 17 лет назад

В Ленобласти раскрыли жестокие нападения на пенсионеров, совершенные 17 лет назад

Полицейские раскрыли жестокие нападения на пенсионеров, совершенные в 2009 году

В конце января 2009 года в поселке Вырица Гатчинского района Ленинградской области произошло трагическое событие: пожилая женщина, 92 лет, стала жертвой нападения в собственном доме. Злоумышленник проник в жилище, убил хозяйку и тяжело ранил ее 64-летнюю родственницу. После нападения преступник похитил имущество. По факту возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью.

Спустя несколько месяцев, в сентябре того же года, подобное преступление было совершено в поселке Торковичи Лужского района. Неизвестный проник в дом 83-летнего мужчины, нанес ему смертельные телесные повреждения и похитил имущество. По данному инциденту также было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

Первоначально выделенные в отдельные производства, впоследствии все три уголовных дела были объединены. Расследованием занялся следственный отдел по городу Гатчина, однако оперативно раскрыть преступления не удалось.

Значительный прорыв в расследовании произошел благодаря совместной работе оперативников Главного управления уголовного розыска МВД России и коллег из Управления уголовного розыска Санкт-Петербурга. В результате масштабных оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность предполагаемого преступника – 62-летнего жителя Ленинградской области. На момент задержания он уже отбывал пожизненное заключение в исправительной колонии Пермского края за иные тяжкие преступления.

По данным следствия, основной мотив нападений – корысть. Для проведения следственных действий подозреваемый был этапирован в Санкт-Петербург.

