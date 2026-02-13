ента новостей

Мультимедийная выставка «Знание. Герои»

Мультимедийная выставка «Знание. Герои»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
СПб ГБУК "МВЦ"
В музейно-выставочном центре «Россия — Моя история» откроется мультимедийная выставка «Знание. Герои».

17 февраля 2026 года в музейно-выставочном центре «Россия — Моя история» откроется уникальная мультимедийная выставка под названием «Знание. Герои». Это событие организовано Российским обществом «Знание» в сотрудничестве с проектом «Россия – Моя история» и приурочено к важной дате – Дню защитника Отечества. Данная выставка представляет собой мультимедийный проект, который рассказывает о самых известных и вдохновляющих случаях героизма, проявленного российскими бойцами, которые сейчас носят звание Героя Российской Федерации, в ходе Специальной военной операции.

Экспозиция будет включать в себя интерактивные истории о героях, которые продемонстрировали невероятное мужество, стойкость духа и безграничную преданность своей Родине. Одной из главных особенностей выставки является то, что она обращается к молодежной аудитории на близком и понятном языке – языке графической новеллы. С 2022 года Общество «Знание» уже выпустило три сборника графических новелл, в которых собраны 61 история о подвигах героев СВО. Эти издания были напечатаны тиражом в 770 тысяч экземпляров и были направлены в школы по всей территории России, а также в зоны специальной военной операции и военные госпитали, что делает их доступными для широкой аудитории.

Посетители выставки смогут погрузиться в атмосферу настоящего подвига, познакомившись с визуальными историями 33 героев, среди которых можно выделить таких выдающихся личностей, как Константин Яшин, Александр Малов, Балдан Цыдыпов, Артём Жога, Артур Орлов, Владислав Головин, Виктор Горн, Алексей Калмыков, Максим Михайлов, Иван Жарский и многие другие. Эти истории не только вдохновляют, но и служат примером для подрастающего поколения, показывая, что настоящая сила и мужество заключаются в готовности защищать свою страну и своих близких.

Выставка будет открыта для посетителей до 1 марта 2026 года, и вход на нее будет свободным, что позволит каждому желающему ознакомиться с представленными материалами. Кроме того, каждый день, с вторника по воскресенье, будут проводиться бесплатные экскурсионные сеансы в 12:00, 14:00 и 18:00 для групп от 3 до 30 человек. Это отличная возможность для школьников, студентов и всех интересующихся узнать больше о героизме и подвиге, а также о том, как важно помнить и уважать тех, кто отдал свои силы и жизнь за защиту Родины.

