В Гатчине пьяного дебошира задержали за хулиганскую выходку

12 февраля 2026 года в 09:00 в правоохранительные органы Гатчинского района Ленинградской области поступила информация о мужчине, чье поведение возле дома №15 по улице Торфяной в городе Гатчина было расценено как неадекватное, поскольку он проявлял агрессию по отношению к движущимся транспортным средствам.

Прибывший на место происшествия наряд патрульно-постовой службы оперативно задержал 33-летнего местного жителя, который на момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел постоянного места работы.

Установлено, что задержанный проник на территорию частной организации через не запертые ворота. Там он нанес телесные повреждения руководителю фирмы, 58-летнему мужчине, ударив его по лицу. Затем, извлек из-под одежды травматический пистолет и совершил несколько выстрелов в грунт.

К счастью, в результате данного инцидента никто не пострадал.

Директор предприятия, получивший ушиб носа, после осмотра врачами и оказания необходимой медицинской помощи был отпущен для дальнейшего лечения в домашних условиях.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», предусматривающей ответственность по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ.

В соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, подозреваемый в совершении противоправных действий задержан.