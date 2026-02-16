ента новостей

13:45
В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
12:30
В честь 95-летия «Петербург-концерта» прозвучал полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости
12:19
Юбилейный концерт Дениса Майданова
12:09
Студенты и сотрудники Герценовского университета стали победителями и призерами Всероссийской массовой гонки «Лыжня России ‒ 2026»
10:44
В Ломоносовском районе женщина ранила ножом сожителя
10:37
В Петербурге задержали пожилую пособницу мошенников, обманувших пенсионерку со Светлановского проспекта
10:05
Во Фрунзенском районе задержан 16-летний помощник телефонных мошенников
09:57
В Невском районе задержали подозреваемых в разбое 
09:50
На Пулковском шоссе мусоровоз протаранил патрульный автомобиль ДПС
22:25
СКА всухую обыграл «Салават Юлаев» со счетом 4:0
19:39
В Петербурге восстановили исторический облик дома Гольмстема
15:56
Концерт Вивальди «Времена года» в Большом Итальянском просвете Эрмитажа
15:16
Премьера авторского спектакля "Артист - это просто!" в Театре Легенда
14:48
Беглов и Патрушев открыли спортивный комплекс с бассейном на набережной канала Грибоедова
14:37
В Петербурге у ранее судимого изъяли 35 кг наркотиков
12:03
В двух районах Петербурга с 18 февраля планируют ограничить движение транспорта
11:51
В Ленобласти ликвидировали плантацию марихуаны
11:48
В Выборге мужчина убил своего приятеля катаной
11:18
В Петербурге посетитель «наливайки» применил в споре аэрозольный пистолет
10:48
В Петербурге конфликт в коммунальной квартире закончился поножовщиной
10:44
Полицейские из Петербурга задержали в Дагестане подозреваемого в многомиллионной краже
09:36
В Ленобласти наркодилер на БМВ сбил сотрудника Госавтоинспекции на трассе "Россия"
12:58
В трех районах Петербурга с 16 и 17 февраля ограничат движение
12:47
Мультимедийная выставка «Знание. Герои»
12:33
В Ленобласти водитель квадроцикла погиб после опрокидывания
12:24
В Гатчине пьяного дебошира задержали за хулиганскую выходку
12:19
В Шушарах задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения знакомому
12:14
В Ленобласти раскрыли жестокие нападения на пенсионеров, совершенные 17 лет назад
09:49
В Петербурге полицейские провели масштабную проверку заведений розничной торговли
20:08
СКА разгромил «Барыс» со счетом 5:0
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти наркодилер на БМВ сбил сотрудника Госавтоинспекции на трассе "Россия"

В Ленобласти наркодилер на БМВ сбил сотрудника Госавтоинспекции на трассе "Россия"

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Ленинградской области при задержании наркодилер сбил полицейского, а затем попытался избавиться от улик

На 596-м километре трассы "Россия", соединяющей Москву и Санкт-Петербург, в Тосненском районе Ленинградской области сотрудники ДПС попытались остановить BMW. Водитель, проявляя признаки волнения, неожиданно ускорил движение, сбив одного из инспекторов.

В ходе погони он выбросил из окна пакет, после чего остановился.

Задержанный мужчина был доставлен в ближайший отдел полиции. Обнаруженный в выброшенном пакете сверток содержал 40 доз синтетического наркотика.

В отношении водителя составлено пять административных протоколов. Следственным отделом ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Подозреваемый арестован.

Также следственными органами возбуждено уголовное дело по факту применения насилия против представителя власти.

Все по теме: Ленобласть, Тосненский район, наркотики, видео
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

20-02-2023, 14:33
В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту применении насилия в отношении представителя власти
28-08-2019, 15:47
В Ленобласти насмерть сбит пешеход
9-09-2019, 12:19
В Ленобласти в ДТП погибли три человека
21-06-2022, 14:48
В Петербурге мужчина ударил сотрудницу патрульно-постовой службы полици
7-02-2020, 12:17
В Ленобласти со стрельбой задержали пьяного водителя
30-05-2022, 14:17
В Ленобласти полицейские приминили табельное оружие догоняя автомобиль «ВАЗ»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:45
В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
Сегодня, 09:50
На Пулковском шоссе мусоровоз протаранил патрульный автомобиль ДПС
13-02-2026, 12:33
В Ленобласти водитель квадроцикла погиб после опрокидывания
10-02-2026, 16:50
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург – Ручьи» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Фольксваген Тигуан»
Наверх