В Ленобласти наркодилер на БМВ сбил сотрудника Госавтоинспекции на трассе "Россия"

На 596-м километре трассы "Россия", соединяющей Москву и Санкт-Петербург, в Тосненском районе Ленинградской области сотрудники ДПС попытались остановить BMW. Водитель, проявляя признаки волнения, неожиданно ускорил движение, сбив одного из инспекторов.

В ходе погони он выбросил из окна пакет, после чего остановился.

Задержанный мужчина был доставлен в ближайший отдел полиции. Обнаруженный в выброшенном пакете сверток содержал 40 доз синтетического наркотика.

В отношении водителя составлено пять административных протоколов. Следственным отделом ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Подозреваемый арестован.

Также следственными органами возбуждено уголовное дело по факту применения насилия против представителя власти.