Дубль Александра Радулова и победная шайба Рушана Рафикова в овертайме предопределили поражение СКА в матче с «Локомотивом»

Третье поражение подряд потерпел СКА в регулярном чемпионате КХЛ. «Питерец.ру» не забыл, что в сезоне – 2024/2025 невские армейцы проигрывали и пять игр подряд – было это осенью. Очередным соперником команды Романа Ротенберга 13 января стал «Локомотив», встреча состоялась в Ярославле.

Егор Заврагин продолжает пользоваться доверием Романа Ротенберга: вновь этот 19-летний голкипер вышел в стартовом составе СКА. Петербуржцы быстро открыли счёт: на 6-й минуте Захар Бардаков поразил ворота Мельничука (ассистентов в протоколе игры не оказалось). Сравнять счёт удалось многоопытному Александру Радулову, за которым не уследила оборона СКА, и первый период завершился вничью – 1:1.

Выйти вперёд ярославцам удалось после удаления Сергея Плотникова (опять!), случилось это в дебюте второго периода, а автором заброшенной шайбы стал Каюмов. Но на 34-й минуте Иван Демидов счёт сравнял – и снова обошлось без ассистентов. Но вскоре Радулов добился дубля, после чего «Локомотив» вёл в счёте до 59-й минуты, когда точный бросок Александра Никишина перевёл игру в овертайм. Здесь опять отличился Радулов, поучаствовавший в победной для хозяев льда шайбе, которую забросил Рушан Рафиков, итог – 4:3ОТ в пользу «Локомотива».