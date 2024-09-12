Бывшие петербургские шахматисты Никита Витюгов и Владимир Федосеев принимают участие в шахматной олимпиаде в Будапеште в составе своих новых команд – Англии и Словении соответственно

Мужская и женская сборные России не допущены уже ко второй шахматной олимпиаде подряд: «Питерец.ру» напоминает, что в прошлый раз подобный турнир был перенесён в Индию, и наших команд там тоже не было. Хорошо известные в шахматном мире Петербург гроссмейстеры Никита Витюгов и Владимир Федосеев с тех пор успели сменить гражданство: первый теперь представляет Англию, второй заявлен на первой доске сборной Словении, но пока не сыграл ни одной партии. Витюгов в стартовом туре одолел оппонента с Тайваня, а сегодня хладнокровные англичане сражаются с темпераментными мексиканцами.

Эксперты уже предположили, что в состав мужской сборной России на будапештскую олимпиаду могли бы войти Непомнящий, Артемьев, Дубов и Есипенко, а в женском турнире явно приняли бы участие Лагно, Горячкина, Гунина и Гарифуллина. Кого же отнести к фаворитам Будапешта – 2024?

В мужском турнире – это Индия (Гукеш, Прагнанандха, Эригайси, Видит), США (Каруана, Со, Аронян), ставший первым в 2022 году Узбекистан (Абдусатторов, Синдаров), сборная Китайской Народной Республики во главе с чемпионом мира Дин Лижэнем, Нидерланды (Гири, ван Форест).

Вероятным чемпионом женской олимпиады видится сборная Грузии, но и индийская команда сильна.