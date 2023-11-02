Петербург примет отборочный этап «Кубка Федерации» по воздушной гимнастике

11-12 ноября 2023 года в Петербурге в спорткомплексе «Волна» Национальная федерация воздушной гимнастики и пилонного спорта и Федерация воздушной гимнастики Санкт-Петербурга проведут второй отборочный этап «Кубка Федерации» по воздушной гимнастике сезона 2023-2024.

Состязания пройдут в трёх дисциплинах: воздушные полотна, воздушное кольцо и стропы. Спортсмены выступят в семи возрастных группах в категориях: соло и дуэты. Возраст самых юных участников – 6-7 лет, самых опытных – от 30 лет. По итогам соревнований спортсменам будут начислены рейтинговые очки. Гимнасты, набравшие за сезон наибольшее количество очков, получат право выступать в финале «Кубка Федерации», который состоится в Москве летом 2024 года.

По словам президента РФСОО «Федерация воздушной гимнастики Санкт-Петербурга» Виктории Смольской, в турнире примут участие гимнасты из Москвы, Ленинградской, Московской, Тюменской, Новгородской, Ростовской, Челябинской, Новосибирской, Волгоградской, Свердловской, Тульской, Псковской областей, Республики Татарстан, Алтайского края и Эстонии. Зрителей и судей ждет красивая и захватывающая борьба. За два дня им предстоит оценить выступления более 300 участников, среди которых победители и призёры всероссийских и международных турниров.

Примечательно, что сезон 2023-2024 гг. откроет новый этап в развитии воздушной гимнастики. Летом этого года данная дисциплина была признана официальным видом спорта в России. 20 июня 2023 года министр спорта РФ Матыцин подписал приказ о внесении воздушной гимнастики в первый раздел Всероссийского реестра видов спорта. 24 июля 2023 года приказ был опубликован на официальном портале правовой информации. РФСОО «Федерация воздушной гимнастики Санкт-Петербурга» – региональный член Национальной федерации воздушной гимнастики и пилонного спорта, выступившей с инициативой о признании воздушной гимнастики официальным видом спорта в РФ.

Воздушная гимнастика зародилась в цирке. Долгое время она была доступна только акробатическим династиям и как спортивное направление начала развиваться лишь в 2000-е годы. Как спортивная дисциплина в России воздушная гимнастика стала популярной приблизительно с 2010 – 2013 годов. Сейчас Россия – одна из самых сильных стран по уровню развития воздушной гимнастики в мире. Об этом свидетельствует рост численности спортсменов, занимающихся воздушной гимнастикой и увеличение количества и масштаба состязаний в большинстве регионов РФ. Российские спортсмены выигрывают на международных соревнованиях, а внутренние старты известны высочайшим уровнем мастерства участников всех категорий.

«Приятно наблюдать, как воздушная гимнастика захватывает всю страну. Сегодня уже можно сказать, что это не временное увлечение, а настоящий спорт, популярность которого будет только расти. Мы рады видеть, как много участников собирают наши соревнования, как много среди них спортсменов из других городов. С кем-то мы уже знакомы по прошлым сезонам, кто-то выступает впервые, но всех их объединяет одно – желание стать лучше себя вчерашнего. Конечно, все стремятся к победе. Но ценной является не только победа над соперниками, но и победа над самим собой. Для одних – это победа над страхом сцены. Для других – победа над трюками, которые не всегда удавались, в получении более высоких оценок, чем в прошлый раз, в передаче творческого образа», – говорит Виктория Смольская.

Торжественное открытие соревнований – 11 ноября в 9:00.

Врямя проведения соревнований (оба дня) – 9:00-22:00.

Выступления сильнейших спортсменов (оба дня) – с 17:30.

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, 10, корп. 2.