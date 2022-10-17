Федерация бокса России: «Матчевая встреча «Россия-Куба» - первый международный старт под своим флагом для сборной России»

В Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция, посвященная матчевой встрече по боксу «Россия-Куба». Вечер бокса 22 октября на «Сибур Арене» с участием серебряного призёра Олимпийских игр, чемпиона мира и Европы Муслима Гаджимагомедова станет первым событием после того, как 5 октября совет директоров IBA допустил российских боксёров до международных соревнований.

«В Федерации бокса России известие о допуске наших спортсменов к международным соревнованиям было принято с большой радостью. Практически год ребята не выступали, и сейчас, я думаю, матчевая встреча «Россия-Куба» - начало наших международных стартов. IBA открыла перед нами дверь, а это важный момент в истории всего спорта. Первая ассоциация, которая официально допустила спортсменов Российской Федерации выступать не просто на международных стартах, но ещё и под своим флагом и гимном», - заявил на пресс-конференции заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Сергей Стрелков.

По словам Сергея Стрелкова, Санкт-Петербург был не случайно выбран для проведения матчевой встречи – сборная Северной столицы второй год подряд занимает первое общекомандное место на чемпионате России. Поэтому и Санкт-Петербург имеет прерогативы в формировании сборной – 3 человека в команде – местные боксёры. В весовой категории до 65 кг чемпион юношеских Олимпийских игр, победитель молодежного первенства Европы и призер чемпионатов России Илья Попов встретится с чемпионом Кубы Йоэлисом Леалем. Чемпион России Павел Сосулин (до 75 кг) выйдет в ринг против чемпиона Кубы Ноэлвиса Рейеса. А в супертяжелой весовой категории выявят сильнейшего два чемпиона своих стран: Россию представит четвертьфиналист Олимпиады в Токио Иван Верясов, Кубу – Ангело Морехон.

В категории до 71 кг бронзовый призёр чемпионата России, мастер спорта международного класса Дмитрий Захаров сразится с чемпионом Кубы Реньером Диасом Сальгадо.

А капитаном российской команды станет серебряный медалист Олимпийских Игр в Токио, чемпион мира и Европы Муслим Гаджимагомедов. Ему предстоит встреча с чемпионом Кубы Пиндером Чавеко. Их поединок пройдет в весовой категории до 91 кг.

Боксерское противостояние нашей страны и Кубы имеет полувековую историю. Несмотря на то, что именно школа бокса СССР оказала огромное влияние на развитие этого вида спорта на Острове Свободы, кубинцы довольно быстро обошли своих учителей. Соперничество между нашими боксерами принципиально и сейчас. Так, на последней Олимпиаде в Токио именно кубинский боксер Хулио Сезар Ла Крус победил в финале Муслима Гаджимагомедова, оставив российского боксера с серебряной медалью. На «Сибур-Арене» у Гаджимагомедова будет шанс взять у кубинцев реванш.

Организаторы матчевой встречи Россия-Куба – Первый канал, промоутерская компания «Dynamo boxing promotions», а также Федерация бокса России и Федерация бокса Санкт-Петербурга. В рамках легендарного противостояния пройдут 5 поединков по правилам профессионального бокса, прямую трансляцию из Санкт-Петербурга будет вести Первый канал.