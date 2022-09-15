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Питерец.ру » Спорт » Сильнейшие боксёры России и Кубы проведут матчевую встречу в Петербурге

Сильнейшие боксёры России и Кубы проведут матчевую встречу в Петербурге

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Опубликовал: Вадик Котов
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Сильнейшие боксёры России и Кубы проведут матчевую встречу в Санкт-Петербурге

22 октября 2022 г. в Санкт-Петербург на «Сибур-Арене» состоится главное боксерское событие осени – Лига Бокса. Суперсерия. Россия-Куба – международная матчевая встреча между сильнейшими боксерами России и Кубы.
В рамках легендарного противостояния пройдут 5 поединков по правилам профессионального бокса, прямую трансляцию из Санкт-Петербурга будет вести Первый канал.

Капитаном российской команды станет серебряный медалист Олимпийских Игр в Токио, чемпион мира и Европы Муслим Гаджимагомедов. Ему предстоит встреча с чемпионом Кубы Пиндером Чавеко. Их поединок пройдет в весовой категории до 91 кг.

В весовой категории до 65 кг чемпион юношеских Олимпийских игр, победитель молодежного первенства Европы, призер чемпионатов России Илья Попов встретится с чемпионом Кубы и Панамериканских юношеских игр Эктором Луизом.

В категории до 71 кг бронзовый призёр чемпионата России, мастер спорта международного класса Дмитрий Захаров сразится с чемпионом Кубы Рениером Сальгадо.

Чемпион России среди профессионалов Павел Сосулин (до 75 кг) выйдет в ринг против чемпиона Кубы и бронзового призёра Первенства мира Дани Ландиса.

В супертяжелой весовой категории выявят сильнейшего два чемпиона своих стран: Россию представит четвертьфиналист Олимпиады в Токио Иван Верясов, Кубу – Ангело Морехон.

Боксерское противостояние нашей страны и Кубы имеет полувековую историю. Несмотря на то, что именно школа бокса СССР оказала огромное влияние на развитие этого вида спорта на Острове Свободы, кубинцы довольно быстро обошли своих учителей.

Если на Олимпиаде 1968 года в Мехико, когда советские боксёры впервые сошлись на олимпийском ринге с кубинскими, общий счет встреч остался за нами, то затем удача чаще улыбалась кубинцам. Острейшим было противостояние СССР и Кубы также на чемпионатах и Кубках мира по боксу.

Соперничество между нашими боксерами принципиально и сейчас. Так, на последней Олимпиаде в Токио именно кубинский боксер Хулио Сезар Ла Крус победил в финале Муслима Гаджимагомедова, оставив российского боксера с серебряной медалью. На «Сибур-Арене» у Гаджимагомедова будет шанс взять у кубинцев реванш.

Организаторы матчевой встречи Россия-Куба – Первый канал, промоутерская компания «Dynamo boxing promotions», а также Федерация бокса России и Федерация бокса Санкт-Петербурга.

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