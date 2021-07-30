Волейболисты петербургского «Зенита» приняли участие в победе сборной над Бразилией на Олимпиаде

Олимпиада уже подарила любителям игровых видов спорта множество интересных сюжетов. Сборная США по баскетболу (давно уже не Dream Team!) проиграла свой стартовый матч. Российские гандболистки дали повод для критики, зато порадовали волейболисты.

3–0 с Бразилией, да ещё и на Олимпиаде – достижение серьёзное. «Питерец.ру» напоминает, что нашу национальную команду возглавляет работающий главным тренером «Зенита» Туомас Саммелвуо. Победа над ещё одним фаворитом Олимпиады должна дать сборной России уверенность перед матчами на вылет.

Упорной получилась первая партия: бразильцы имели небольшое преимущество в счёте, но россияне сумели победить – 25:22. Следующие два сета завершились с одинаковым счётом – 25:20 в пользу команды Саммелвуо. Лучшими по очками у победителей стали Дмитрий Волков (19), Максим Михайлов (15) и игрок «Зенита» Иван Яковлев (10). Диагональный петербургского клуба Егор Клюка набрал в этом матче 8 очков. У бразильцев никто не смог преодолеть десятиочковый рубеж.

Ранее сборная России обыграла на Олимпиаде аргентинцев и американцев.