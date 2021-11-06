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Питерец.ру » Спорт » Красивая и важная победа баскетбольного «Зенита» над чемпионом Евролиги

Красивая и важная победа баскетбольного «Зенита» над чемпионом Евролиги

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
euroleague.net
Побеждать в Стамбуле особенно тяжело, но «Зениту» это удалось.

На фоне кризиса в ЦСКА дела у «Зенита» идут весьма хорошо. В то время как армейцы Москвы дома уступили «Фенербахче», «Зенит» сумел в гостях одолеть «Анадолу Эфес». «Питерец.ру» заметил, что статистика личных встреч «сине-бело-голубых» с чемпионом Евролиги теперь стал ещё более почётной: петербуржцы ведут 3–1.

В матче 8-го тура с «Эфесом» «Зенит» очень уверенно провёл вторую и третью четверти, выиграв их с суммарным преимуществом в 20 очков. Это помогло превратить заключительный отрезок встречи в простую формальности и огорчить трибуны стадиона «Синан Эрдем Доум». Итоговый счёт – 90:79 в пользу «Зенита», самым полезным в составе которого стал Миндаугас Кузминскас (15 очков и 5 подборов). Лучшую результативность у победителей показал Коннер Фрэнкэмп (именно такое написание на клубном сайте). Американо-грузинский защитник набрал 18 очков, превзойдя самого Шейна Ларкина. Записавший на свой лицевой счёт всего 14 очков (что для такого мастера – мало) Ларкин тем не менее стал наиболее результативным в составе «Эфеса».

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