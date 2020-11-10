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Питерец.ру » Культура » «Паганини русской балалайки» Алексей Архиповский

«Паганини русской балалайки» Алексей Архиповский

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14
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Филармония
«Паганини балалайки», «гений трех струн» – это Алексей Архиповский, один из посланников русской музыки в мире, виртуоз

«Паганини балалайки», «гений трех струн» – это Алексей Архиповский, один из посланников русской музыки в мире, виртуоз, навсегда изменивший представления о возможностях народного инструмента. 

«Я не считаю себя балалаечником в общепринятом смысле… И к балалайке я отношусь не как к русскому народному инструменту, а как к инструменту, на котором можно делать все что угодно», – признается музыкант. Совмещая аутентичные, гитарные и свои оригинальные приемы звукоизвлечения с революционным новшеством – «электрификацией» балалайки – Алексей Архиповский создал принципиально новый стиль игры. Но публика любит исполнителя не только и не столько за головокружительную виртуозность: оригинальные композиции, в которых его собственный музыкальный материал переплетается со звучанием всемирно известных мелодий, полны глубокого, захватывающего слушателей чувства.

Неудивительно, что Алексей Архиповский – желанный гость на фестивалях классической, этнической, фольклорной и джазовой музыки, а также на самых престижных концертных площадках в России и за рубежом. 

Билеты на концерт доступны в кассах и на сайте филармонии

Возрастная категория: 6+

20 ноября, пятница в 20:00. Большой зал филармонии

Источник: Филармония
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