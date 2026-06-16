Персональная выставка Виолетты Пригожиной «Быль и легенды безвизовых путешествий»

Петербургский меценат и художник представит в Санкт-Петербурге серию работ, посвященных важности сохранения исторического наследия ушедших времен.

В галерее «Мастер» Санкт-Петербурга 25 июля 2026 года открывается девятая персональная выставка «Быль и легенды безвизовых путешествий» основателя и руководителя галереи «Краски жизни», члена «Союза русских художников» Виолетты Пригожиной, награжденной медалью «Гордость России».

В представленную экспозицию вошли 8 новых картин, объединённых общей идеей – провести нить прошлого через древние памятники, духовные символы и реликвии в настоящее, пожинающее плоды великого наследия. Одна из ключевых работ «ПОСТУПЬ ВРЕМЕН» в наглядной и художественной форме отражает единую для серии мысль автора: «Поступь времен – образное отражение соответствия современности и величия Римской империи», тем самым объединяя вокруг себя остальные произведения.

Тема путешествий всегда была лейтмотивом большинства картин Виолетты Пригожиной, для своих полотен она выбирает виды любимых, дорогих сердцу и памятных мест. В любой из перечисленных работ зритель может увидеть чуткое и трепетное отношение к заявленной теме, многочисленные детали говорят о желании донести мысль о том, как важно историческое наследие ушедших времен. Но благодаря живописной красочности картины не ощущаются грозным напутствием современникам, а скорее внушают зрителю надежду, предлагая вспомнить, насколько удивителен и многообразен мир вокруг нас.

На протяжении почти десяти лет Виолетта Пригожина в своем творчестве задается сложными вопросами современного мира. Попытками отыскать на них ответы служили следующие выставки художницы: «Воспоминания в ярких красках», «Впечатление (impression) через три столетия», «Поэзия Серебряного века в красках», «Сохранить нельзя разрушить». Галерея «Краски жизни» придерживается выбранной линии своего основателя и предлагает зрителями стать причастными к этому непростому, но увлекательному сотворчеству.

Выставка «Быль и легенды безвизовых путешествий» продлится до 8 августа 2026 года.

Вход свободный.