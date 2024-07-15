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Питерец.ру » Культура » В выставочном зале Союза художников покажут работы юной художницы Варвары Щедриной

В выставочном зале Союза художников покажут работы юной художницы Варвары Щедриной

0
52
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
varvaraschedrina.ru
В выставочном зале Санкт-Петербургского Союза художников покажут работы юной художницы Варвары Щедриной

С 23 по 28 июля 2024 года в выставочном зале Санкт-Петербургского Союза художников при содействии студии творчества Алисы Белич состоится персональная выставка юной московской художницы Варвары Щедриной. Вэкспозиции представлена масляная живопись – более двадцати работ, посвящённых флоре и фауне разных стран мира.

Варваре Щедриной 14 лет. Впервые интерес к рисованию она проявила в пятилетнем возрасте. Сейчас это для неё серьёзное увлечение. Работы художницы не раз выставлялись на известных площадках Москвы и Санкт-Петербурга. В прошлом году в Доме архитектора в Санкт-Петербурге состоялась её первая персональная выставка.

Преподаватель живописи Алиса Белич отмечает бесконечное трудолюбие Варвары и характеризует её как художника, у которого есть свой стиль. По её словам, Варвара не боится открывать необычные ракурсы и браться за холсты больших размеров; смело использует яркие, а порой и мрачные краски; очень любит детали и может подолгу работать над картиной, добиваясь желаемого результата.

На выставке  «Флора. Фауна. Любовь»  Варвара хочет разделить со зрителями радость от наблюдения за удивительным миром растений и животных. Работы, написанные художницей, – трогательные, чувственные и простые. Они про природу и красоту в ней; про животных и про их взаимодействие друг с другом. Они про любовь. Картины наполнены светлым чувством и заставляют задуматься о том, как прекрасен и как хрупок наш мир.

«Сейчас я рисую флору и фауну. Меня это очень увлекает. Я много читаю об этом, посещаю музеи, изучаю анатомию животных и ботанические зарисовки; люблю выезжать на природу и писать с натуры. Но моя главная мечта стать архитектором. Надеюсь, однажды я научусь рисовать здания в перспективе так, как это делают профессионалы», – говорит юная художница.

Этим летом Варвара заняла 1-е место во внутреннем конкурсе Летней архитектурной школы для подростков МАРШroot, где проходила интенсив «Первый шаг в архитектуру. Арх-нора».

Открытие выставки состоится 23 июля в 12:00.

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 38.

Выставочный зал работает с 12.00-19.00, выходной – понедельник.

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