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Питерец.ру » Культура » Выставка «Наваждение»

Выставка «Наваждение»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку скульптура Юнуса Сафардиара

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку скульптура Юнуса Сафардиара, чьи новаторские работы представлены в крупнейших музейных и частных собраниях мира

В творческой биографии Юнуса Сафардиара немало экспериментальных проектов, среди которых есть даже балетная постановка. Однако прежде всего он известен как автор оригинальных скульптур, выполненных с невероятной изобретательностью и всегда при помощи новейших технологий. Ежедневно десятки тысяч людей замедляют свой шаг, чтобы рассмотреть его работы: влетающего в стеклянную глыбу всадника в аэропорту Новосибирска или великанов, дремлющих в светящихся саркофагах в одной из высоток комплекса «Москва-Сити», чей летаргический покой умиротворяюще действует на местных клерков.

Традиционные методы пластического искусства не всегда позволяют решить стоящие перед художником задачи. Сафардиар работает с медью, камнем, рубином, бронзой, серебром, стеклом и металлом, сочетая разные по своей природе материалы и изобретая принципиально новые технологии.  Его монументальные скульптуры — визуальное воплощение вызовов современности, реализованное с помощью самых неожиданных решений.

Скульптору, привыкшему к открытым пространствам и гулким холлам, удается гармонично развернуть свой художественный мир и в музейном зале. Выставка «Наваждение» в музее Эрарта, на которой будут представлены видеоинсталляции и скульптуры, — новый эксперимент художника, попытка представить перед зрителем не образы героев, не содержательные сюжеты и не эстетические формы, но некие динамические состояния. Автор соединяет их из множества мелких деталей, каждая из которых достойна того, чтобы ее рассматривали отдельно. Главная же их ценность состоит в том, что они не выпячивают свои отдельные сущности, а вместе с другими деталями создают единый вязкий поток, где смешение реальных и нереальных образов стирает грань между материальным и виртуальным мирами. Происходящее начинает захватывать зрителя и подчинять его своей плавной пульсации, подобно наваждению.

У Юнуса Сафардиара все связано, все неслучайно. Бабочка, сидящая на цветке, трансформируется в жуткого вида химеру, но если не отрывать взгляда от этого процесса превращения, химера не покажется нам отвратительной, потому что мы будем продолжать видеть в ней бабочку. Теперь уже, глядя на других бабочек, мы будем угадывать химер и в них. Все, что потоком свободных ассоциаций проходит фоном за девушкой в панорамном видео, является частью ее портрета, то есть соответствует проживаемому ею состоянию, бывшему или будущему. Этот консолидированный портрет завораживает; здесь нет красивого и некрасивого, добра и зла, выдуманного и реального, здесь все — одной природы. Орел превращается в бабочку, павлин в волка, а сталь начинает таять. Неизменной остается лишь улыбка нашей героини — улыбка человека, открывшего в себе шлюзы «океанического чувства». Волны этого «океана» направляются в царство всесильного времени, которое все сохраняет и соединяет и тем самым отменяет смерть, — в этом царстве есть лишь непрерывный поток меняющихся состояний.

Даты проведения выставки: 28 апреля 2022 — 4 сентября 2022

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Эрарта
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